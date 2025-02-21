Салах рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своих отношениях с бывшим тренером команды Юргеном Клоппом.

"Я общаюсь с Юргеном сейчас даже больше, чем раньше. Мы много переписывались в последние несколько месяцев. Он спрашивал о моей семье, поздравлял меня с играми, с выходом в финал... Он также сказал мне, когда приедет сюда в следующий раз", - сказал Салах.