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Салах рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом
Я общаюсь с Юргеном сейчас даже больше, чем раньше (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своих отношениях с бывшим тренером команды Юргеном Клоппом.
"Я общаюсь с Юргеном сейчас даже больше, чем раньше. Мы много переписывались в последние несколько месяцев. Он спрашивал о моей семье, поздравлял меня с играми, с выходом в финал... Он также сказал мне, когда приедет сюда в следующий раз", - сказал Салах.
Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 23 февраля. Команда сыграет против "Манчестер Сити".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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