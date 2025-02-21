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Салах рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом

Англия

Я общаюсь с Юргеном сейчас даже больше, чем раньше (с)

Салах рассказал о своих отношениях с Юргеном Клоппом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о своих отношениях с бывшим тренером команды Юргеном Клоппом.

"Я общаюсь с Юргеном сейчас даже больше, чем раньше. Мы много переписывались в последние несколько месяцев. Он спрашивал о моей семье, поздравлял меня с играми, с выходом в финал... Он также сказал мне, когда приедет сюда в следующий раз", - сказал Салах.

Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 23 февраля. Команда сыграет против "Манчестер Сити".

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Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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