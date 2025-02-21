АПЛ. Лестер – Брентфорд 0:4. Пора звонить Биг Сэму

Все-таки этот матч ничего особо не изменил в контексте восприятия этого "Лестера". Кажется, что команда все же ошиблась с назначением Руда ван Нистелроя. И дело даже не в том, что это плохой тренер, Руд, вполне вероятно, достойный специалист, но тянуть кризисную команду, которая борется за выживание он не умеет и это факт. "Лисам" нужен не выстроитель игры, а именно кризисный менеджер, который придет и сразу настроит базовые принципы, потому что с базовыми принципами сейчас большие проблемы, "Брентфорд" сегодня это в очередной раз показал.

В стартовом составе команды Томаса Франко не нашлось места для Егора Ярмолюка, как и во многих прошлых матчах, поэтому здесь особенно без сюрпризов. Частично удивил "Лестер" не старте матча своими двумя быстрыми атаками. Сначала Кулибали по флангу, а через минуту и Варди по центру, имели неплохие возможности, остро пробивали, но с ударами справился Флеккен. Все, на этом надежда хозяев поля отыграться полностью угасла и за дело взялись мастера своего дела.

Перехват на чужой половине поля позволил Дамсгору увидеть забегание в штрафную от Йоанна Висса. Какую же изящную передачу отдал Миккель на своего партнера, обрезал всю линию обороны "лис", которая сегодня решила бездельничать, как и обычно, а Висса легко воспользовался случаем и отправил круглого в сетку ворот. 0:1.

Все продолжилось еще одной атакой после перехвата. Пошла она по правому флангу, в итоге Бриан Мбемо сместился ближе к центру и закрутил в дальний угол ворот ударом из пределов штрафной площади, без шансов для пассивной обороны для блокировки и без шансов для Хермансена в контексте сейва. 0:2. Через несколько мгновений со штрафного последовала идеальная подача и ее легко конвертировал в гол Норгор. Разгром еще в первом тайме, "Лестер" уже опустил руки и сдался, прямо в тот момент.

На второй тайм Томас Франк выпустил Егора Ярмолюка и это была очень логичная замена. Он добавил мышц в центр, Егор также достаточно умело подчищает в опорной зоне, а игра и так уже сделана, поэтому надо было дать покоя. Ярмолюк это спокойствие обеспечил, очень четко отрабатывая сзади. В одном моменте украинец едва не отметился голом после подачи от Мбемо, Хермансен потащил его, было очень близко.

Да и вообще еще были штанги и куча других моментов у ворот "Лестера", чего сегодня там только не было. Зато Флеккен имел относительно спокойный матч. Кроме того легкого испуга на старте его практически не трогали. Никаких идей, никакой системности и даже идеи нет в игре "Лестера". Возможно, в голове у ван Нистелроя все должно работать идеально, но это не работает. Руководству надо всерьез задуматься над вторым увольнением в сезоне. У них нет времени на построение команды, им нужен условный Сэм Эллердайс.

Под конец разгром дополнился еще одним взятием ворот, когда после затяжной атаки и удара Мбемо на добивании удачно сыграл Карвалью и на этом все. "Брентфорд" победил как-то слишком легко, а „Лестеру“ надо менять тренера и срочно, иначе вылет точно неизбежен.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Лестер" — "Брентфорд" 0:4

Голы: Висса (17), Мбемо (27), Норгор (32), Карвалью (89)

"Лестер": Хермансен — Кулибали (Вестергор, 46), Фас, Околи (Коуди, 84), Кристиансен — Ндиди (Скипп, 78), Сумаре — Де Кордова-Рид (Мавидиди, 46), Эль-Каннус, Айю (Буонанотте, 55) — Варди

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Кайоде, 84), Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Норгор (Ярмолюк, 46), Янельт (Магома, 73) — Мбемо, Дамсгор (Карвалью, 73), Шаде (Конак, 87) — Висса

Предупреждения: Де Кордова-Рид (28), Кулибали (42), Околи (45), Буонанотте (68)