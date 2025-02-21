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Статистические порталы определились с оценками Ярмолюка в матче против Лестера

Англия

Оценки за матч

Статистические порталы определились с оценками Ярмолюка в матче против Лестера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, в матче 26-го тура АПЛ "Лестер" сыграл против "Брентфорд" Егора Ярмолюка (0:4).

Украинец вышел на замену в начале второго тайма.

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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру Егора на 7.3 и 6.8 соответственно.

Наш соотечественник отдал 91% точных передач и 1 ключевой пас, выиграл два воздушных единоборства и сделал 41 касание мяча.

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