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Тоттенхэм обратился к вещателям АПЛ. Причина – неправильное название клуба

Англия

Где ошибка?

Тоттенхэм обратился к вещателям АПЛ. Причина – неправильное название клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" обратился к вещателям АПЛ по поводу того, что их клуб в течение долгого времени неправильно называют.

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По информации The Athletic, представители "шпор" отправили электронное письмо к представителям АПЛ с просьбой везде указывать полное название клуба – "Тоттенхэм Хотспур", ведь, как они написали в письме, "Тоттенхэм" – это название района в Лондоне, но не клуба.

Отмечается, что если комментаторы или журналисты хотят сократить название команды, лучше использовать вариант "шпоры", чем "Тоттенхэм".

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Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
nytimes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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