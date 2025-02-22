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Тоттенхэм обратился к вещателям АПЛ. Причина – неправильное название клуба
Где ошибка?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" обратился к вещателям АПЛ по поводу того, что их клуб в течение долгого времени неправильно называют.
По информации The Athletic, представители "шпор" отправили электронное письмо к представителям АПЛ с просьбой везде указывать полное название клуба – "Тоттенхэм Хотспур", ведь, как они написали в письме, "Тоттенхэм" – это название района в Лондоне, но не клуба.
Отмечается, что если комментаторы или журналисты хотят сократить название команды, лучше использовать вариант "шпоры", чем "Тоттенхэм".
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