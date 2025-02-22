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Аморим: Мы должны доверять молодежи в Манчестер Юнайтед

Англия
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Сейчас именно такой период в команде

Аморим: Мы должны доверять молодежи в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о планах на ближайшее будущее относительно молодых футболистов команды

“Мы должны доверять молодым игрокам в “Манчестер Юнайтед”. Нам действительно нужно сосредоточиться в будущем нашего клуба на молодежи.

Я говорю это из-за истории и реальности нашего клуба”, – сказал Аморим.

Отметим, что к следующему матчу не готовы сразу семь футболистов “Ман Юнайтед” из-за травм. Также еще четыре игрока находятся под вопросом. Значит, 11 исполнителей могут пропустить поединок против “Эвертона”, который начнется сегодня в 14:30.

После 25 сыгранных туров манкунианцы находятся на 15-м месте в турнирной таблице. За этот отрезок они набрали 29 очков из 75 возможных.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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