Аморим: Мы должны доверять молодежи в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о планах на ближайшее будущее относительно молодых футболистов команды

“Мы должны доверять молодым игрокам в “Манчестер Юнайтед”. Нам действительно нужно сосредоточиться в будущем нашего клуба на молодежи. Я говорю это из-за истории и реальности нашего клуба”, – сказал Аморим.

Отметим, что к следующему матчу не готовы сразу семь футболистов “Ман Юнайтед” из-за травм. Также еще четыре игрока находятся под вопросом. Значит, 11 исполнителей могут пропустить поединок против “Эвертона”, который начнется сегодня в 14:30.

После 25 сыгранных туров манкунианцы находятся на 15-м месте в турнирной таблице. За этот отрезок они набрали 29 очков из 75 возможных.