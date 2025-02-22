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Замена Мудрику? Челси планирует оформить трансфер вингера летом

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Замена Мудрику? Челси планирует оформить трансфер вингера летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский “Челси” рассматривает свои трансферные потребности на следующее лето. Николо Скира сообщает, что клуб хочет оформить переход вингера.

Итальянский инсайдер отмечает, что это должен быть новый футболист для клуба.

Прошлым летом "пенсионеры" оформили годовую аренду вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. В соглашении предусмотрено, что “Челси” гарантированно заплатит за выкуп футболиста 20 миллионов фунтов, если лондонцы финишируют в текущем сезоне АПЛ не ниже 14 места. Еще пять – предусмотрены в форме бонусов.

Также в августе "Челси" заплатил 60 млн евро за полноценный трансфер правого вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету.

Напомним, что украинский левый полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отстранен от соревнований из-за положительной допинговой пробы. Он может получить до четырех лет дисквалификации.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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