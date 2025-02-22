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Лестер установил исторический антирекорд чемпионата Англии
Команда плавно катится в Чемпионшип
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 26 тура Английской Премьер-лиги "Лестер" дома проиграл "Брентфорду" со счетом 0:4.
Это было шестое подряд домашнее поражение "лысов" без забитых голов в рамках чемпионата. Как сообщает Opta, это худшая серия для одной команды не только в истории АПЛ, но и в высшем дивизионе Англии.
6 - Tonight was Leicester’s sixth consecutive home defeat without scoring in the Premier League – the longest ever run of home losses without a goal by any side within a single season in English top-flight history. Bleak. pic.twitter.com/viuURQnYxJ— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2025
"Лестер" проиграл "Вулверхэмптону", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Фулхэму", "Арсеналу" и "Брентфорду" с общим счетом 0:15. Следующий домашний матч "лисы" проведут против "Манчестер Юнайтед" 16 марта.
Сейчас команда находится на 19 месте в чемпионате Англии. Отрыв от спасительной позиции составляет два очка.
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