Лестер установил исторический антирекорд чемпионата Англии

Во вчерашнем матче 26 тура Английской Премьер-лиги "Лестер" дома проиграл "Брентфорду" со счетом 0:4.

Это было шестое подряд домашнее поражение "лысов" без забитых голов в рамках чемпионата. Как сообщает Opta, это худшая серия для одной команды не только в истории АПЛ, но и в высшем дивизионе Англии.

