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Лестер установил исторический антирекорд чемпионата Англии

Англия

Команда плавно катится в Чемпионшип

Лестер установил исторический антирекорд чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 26 тура Английской Премьер-лиги "Лестер" дома проиграл "Брентфорду" со счетом 0:4.

Это было шестое подряд домашнее поражение "лысов" без забитых голов в рамках чемпионата. Как сообщает Opta, это худшая серия для одной команды не только в истории АПЛ, но и в высшем дивизионе Англии.

"Лестер" проиграл "Вулверхэмптону", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Фулхэму", "Арсеналу" и "Брентфорду" с общим счетом 0:15. Следующий домашний матч "лисы" проведут против "Манчестер Юнайтед" 16 марта.

Сейчас команда находится на 19 месте в чемпионате Англии. Отрыв от спасительной позиции составляет два очка.

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Брентфорд (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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