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Артета заявил, что защитник Арсенала готов вернуться в игру после продолжительного отсутствия
Не играл с ноября
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт готов вернуться на поле после травмы. Об этом главный тренер "канониров" Микель Артета заявил на предматчевой пресс-конференции.
“Он готов играть. В старте или нет – это решение, которое мы примем перед матчем. Но он, несомненно, готов стать частью группы”, – сказал Артета.
Уайт травмировался в ноябре и с тех пор пропустил 21 матч "Арсенала" во всех турнирах. В прошлом поединке против “Лестера” он впервые за долгое время вернулся к заявке и провел всю встречу на скамье для запасных.
Правым защитником в период отсутствия Уайта были в основном Тимбер и Парти.
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