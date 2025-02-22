Артета заявил, что защитник Арсенала готов вернуться в игру после продолжительного отсутствия

Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт готов вернуться на поле после травмы. Об этом главный тренер "канониров" Микель Артета заявил на предматчевой пресс-конференции.

“Он готов играть. В старте или нет – это решение, которое мы примем перед матчем. Но он, несомненно, готов стать частью группы”, – сказал Артета.

Уайт травмировался в ноябре и с тех пор пропустил 21 матч "Арсенала" во всех турнирах. В прошлом поединке против “Лестера” он впервые за долгое время вернулся к заявке и провел всю встречу на скамье для запасных.

Правым защитником в период отсутствия Уайта были в основном Тимбер и Парти.