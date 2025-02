Клуб украинца в АПЛ в матче с Лестером установил личное достижение в чемпионате

Клуб украинца в АПЛ установил личное достижение в чемпионате.

По словам Английской Премьер-Лиги, благодаря победе над "Лестером", "Брентфорд" впервые в своей истории выиграл четыре выездных матча подряд.

Клуб Егора Ярмолюка также обыграл "Вест Хэм" в 25-м туре (1:0), "Кристал Пэлас" в 23-м туре (2:1) и "Саутгемптон" в 20-м туре (5:0).

Brentford have recorded four consecutive away wins for the first time in the Premier League! ???? pic.twitter.com/lwSATWpJ5H