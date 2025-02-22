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Клуб украинца в АПЛ в матче с Лестером установил личное достижение в чемпионате
Они в огне
Getty Images / Global Images Ukraine
Клуб украинца в АПЛ установил личное достижение в чемпионате.
По словам Английской Премьер-Лиги, благодаря победе над "Лестером", "Брентфорд" впервые в своей истории выиграл четыре выездных матча подряд.
Клуб Егора Ярмолюка также обыграл "Вест Хэм" в 25-м туре (1:0), "Кристал Пэлас" в 23-м туре (2:1) и "Саутгемптон" в 20-м туре (5:0).
Brentford have recorded four consecutive away wins for the first time in the Premier League! ???? pic.twitter.com/lwSATWpJ5H— Premier League (@premierleague) February 21, 2025
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Напомним, что "Брентфорд" обыграл "Лестер" со счётом 4:0 и занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов.
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