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Сравнял Салаха и Мармуша. Гвардиола назвал лучшего форварда
В предпочтении игрок с Ливерпуля или Сити?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о нападающем "Ливерпуле" Мохаммеде Салахе и форварде "Сити" Омаре Мармуше.
"Салах уже достиг отличных результатов в жесточайшей лиге мира. Мармуш приехал сюда, чтобы проявить себя. Омар потрясающе играл в Германии. Его выступления будут определять его уровень", — цитирует испанского специалиста Х журналист Фабрицио Романо.
Добавим, что за "Манчестер Сити" Мармуш уже успел отличиться 3-мя голами в трех матчах в АПЛ.
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