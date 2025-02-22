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Сравнял Салаха и Мармуша. Гвардиола назвал лучшего форварда

Англия

В предпочтении игрок с Ливерпуля или Сити?

Сравнял Салаха и Мармуша. Гвардиола назвал лучшего форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о нападающем "Ливерпуле" Мохаммеде Салахе и форварде "Сити" Омаре Мармуше.

"Салах уже достиг отличных результатов в жесточайшей лиге мира. Мармуш приехал сюда, чтобы проявить себя. Омар потрясающе играл в Германии. Его выступления будут определять его уровень", — цитирует испанского специалиста Х журналист Фабрицио Романо.

Добавим, что за "Манчестер Сити" Мармуш уже успел отличиться 3-мя голами в трех матчах в АПЛ.

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Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Омар Мармуш
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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