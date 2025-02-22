Манчестер Сити – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Матч, который никого не оставит безразличным. Даже если вы не болеете за какую-либо из этих команд, посмотреть игру вы захотите и точно во время у вас появится локальный фаворит, за которого будете болеть.

Это классика последних лет, это Салах против Холанда, это Ливерпуль против Манчестер Сити. Это всегда интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.

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3.00 3.85 2.24 Узнать больше

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

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