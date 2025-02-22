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Манчестер Сити – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Салах против Холанда: кто окажется сильнее?
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч, который никого не оставит безразличным. Даже если вы не болеете за какую-либо из этих команд, посмотреть игру вы захотите и точно во время у вас появится локальный фаворит, за которого будете болеть.
Это классика последних лет, это Салах против Холанда, это Ливерпуль против Манчестер Сити. Это всегда интересно.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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