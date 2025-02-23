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Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола против Арне Слота
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередная серия шикарного и классического английского противостояния. Конечно, команды немного в разных статусах в этом сезоне, но градус принципиальности данного противостояния никуда не исчезает.
Способен ли Пеп Гвардиола быстро восстановиться после поражения от "Реала" и может ли его команда дать настоящий бой лидеру чемпионата?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.
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Английская Премьер-лига. 26-й тур.
23 февраля. 18:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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