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Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола против Арне Слота

Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Очередная серия шикарного и классического английского противостояния. Конечно, команды немного в разных статусах в этом сезоне, но градус принципиальности данного противостояния никуда не исчезает.

Способен ли Пеп Гвардиола быстро восстановиться после поражения от "Реала" и может ли его команда дать настоящий бой лидеру чемпионата?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

23 февраля. 18:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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