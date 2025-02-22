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Ньюкасл – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эдди Хау попытается реабилитироваться за позор в Манчестере
Getty Images / Global Images Ukraine
Неделю назад "сороки" просто без шансов уступили "Манчестер Сити" и это было явно не то выступление, которое ожидали болельщики от собственной команды. Это была возможность реально отобрать очки у гранда, а вместо этого было банальное уничтожение.
Теперь нужно реабилитироваться, но соперником выступает еще один неожиданный гранд этого сезона — "Ноттингем Форест". Сможет ли "Ньюкасл" их одолеть?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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