Ньюкасл – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Неделю назад "сороки" просто без шансов уступили "Манчестер Сити" и это было явно не то выступление, которое ожидали болельщики от собственной команды. Это была возможность реально отобрать очки у гранда, а вместо этого было банальное уничтожение.

Теперь нужно реабилитироваться, но соперником выступает еще один неожиданный гранд этого сезона — "Ноттингем Форест". Сможет ли "Ньюкасл" их одолеть?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.

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