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Ньюкасл – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту все еще третий, но надолго ли?

Ньюкасл – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние результаты "лесников" в АПЛ не впечатляют, они начали проигрывать и, похоже, команды нашли способ, как противодействовать прагматичному наставнику сенсационной команды.

Знает ли Эдди Гау, как нужно обыгрывать Нуну Эшпириту Санту? Посмотрим, здесь затрудняемся ответить теоретически, надо смотреть на практике.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

23 февраля. 16:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Ньюкасл Нуну Эшпириту Санту Эдди Хау смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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