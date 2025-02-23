Ньюкасл – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние результаты "лесников" в АПЛ не впечатляют, они начали проигрывать и, похоже, команды нашли способ, как противодействовать прагматичному наставнику сенсационной команды.

Знает ли Эдди Гау, как нужно обыгрывать Нуну Эшпириту Санту? Посмотрим, здесь затрудняемся ответить теоретически, надо смотреть на практике.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

23 февраля. 16:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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