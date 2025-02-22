Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной антирекорд МЮ. Теперь подопечные Аморима не могут забить гол
Особенно в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас проходит игра "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед".
Игра в рамках 26 тура АПЛ принесла негативную статистику для гостей поля. "МЮ" уже 17 матчей не забивает гол в первом тайме. Сейчас счет в пользу хозяев поля - "Эвертона", "ириски" ведут 2:0.
В последний раз "красные дьяволы" отличились голом в первом тайме 19 января в игре против "Брайтона", тогда забил Бруну Фернандеш.
Напомним, сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию игры.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- По не футбольным причинам. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
- Журналист: У меня есть вопросы к Шапаренко, Бражко, возможно, Буяльскому
- Жеребьевка ЛЧ, ЛЕ и ЛК, Черноморец сильнее Колоса, победа женской сборной, гол Кочергина и дебют Степаненко. Главные новости за 21 февраля
- Рио Фердинанд назвал ошибку Микеля Артеты, которая может стоить Арсеналу титула АПЛ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Подарок от голкипера. Верес открыл счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000