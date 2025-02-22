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Очередной антирекорд МЮ. Теперь подопечные Аморима не могут забить гол

Англия

Особенно в первом тайме

Очередной антирекорд МЮ. Теперь подопечные Аморима не могут забить гол

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сейчас проходит игра "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед".

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Игра в рамках 26 тура АПЛ принесла негативную статистику для гостей поля. "МЮ" уже 17 матчей не забивает гол в первом тайме. Сейчас счет в пользу хозяев поля - "Эвертона", "ириски" ведут 2:0.

В последний раз "красные дьяволы" отличились голом в первом тайме 19 января в игре против "Брайтона", тогда забил Бруну Фернандеш.

Напомним, сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию игры.

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Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
OptaAnalyst
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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