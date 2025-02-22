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Борнмут принимает одного из аутсайдеров АПЛ. Вышел ли Забарный с первых минут?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" в 26-м туре АПЛ принимает "Вулверхэмптон".
Илья Забарный – в стартовом составе.
We've got some of the lads back for #BOUWOL ???? pic.twitter.com/YkMECQgRCD— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 22, 2025
В этом сезоне Илья Забарный сыграл в 25-ти матчах АПЛ за "вишенок", в которых получил 3 жёлтых карточки: против "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Ноттингема".
"Борнмут" встречается с "Вулверхэмптоном" 10-й раз в АПЛ. "Вишенки" ни разу не выиграли домашний матч против данного соперника, "Волки" - победили в двух выездных. Также команды дважды сыграли вничью.
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До матча "Борнмут" занимает 5-е место, набрав 43 балла. "Вулверхэмптон" - 17-й с 19-ю баллами.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
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