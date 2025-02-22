  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут принимает одного из аутсайдеров АПЛ. Вышел ли Забарный с первых минут?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут принимает одного из аутсайдеров АПЛ. Вышел ли Забарный с первых минут?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Борнмут принимает одного из аутсайдеров АПЛ. Вышел ли Забарный с первых минут?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" в 26-м туре АПЛ принимает "Вулверхэмптон".

Илья Забарный – в стартовом составе.

В этом сезоне Илья Забарный сыграл в 25-ти матчах АПЛ за "вишенок", в которых получил 3 жёлтых карточки: против "Брентфорда", "Вулверхэмптона" и "Ноттингема".

"Борнмут" встречается с "Вулверхэмптоном" 10-й раз в АПЛ. "Вишенки" ни разу не выиграли домашний матч против данного соперника, "Волки" - победили в двух выездных. Также команды дважды сыграли вничью.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Борнмут" занимает 5-е место, набрав 43 балла. "Вулверхэмптон" - 17-й с 19-ю баллами.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

По теме
yellow-arrow
Очередной антирекорд МЮ. Теперь подопечные Аморима не могут забить гол
yellow-arrow
Арсенал сыграет против Вест Хэма: выйдет ли Зинченко в старте?
yellow-arrow
Тренер Эвертона на пресс-конференции пошутил над злейшим соперником
Вулверхэмптон Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости