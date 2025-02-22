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Защитник Эвертона повторил достижение легендарного футболиста ирисок

Англия

Совсем скоро рекорд может быть побит

Защитник Эвертона повторил достижение легендарного футболиста ирисок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Прямо сейчас "Эвертон" встречается против "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

В стартовом составе вышел Джеймс Тарковский – он сегодня с капитанской повязкой. Для него это 102 подряд поединок в чемпионате Англии за "Эвертон".

Предыдущим единоличным рекордсменом был Джолеон Лескотт, который также 102 поединка подряд играл в рамках АПЛ за "ирисок". Как сообщает аналитический портал Squawka, такое число является самым большим среди полевых футболистов команды.

Побить этот рекорд Тарковски может 26 февраля, когда "Эвертон" в матче 27 тура АПЛ встретится с бывшим клубом центрбека "Брентфордом".

В общей сложности на счету Джеймса 111 матчей в составе "ирисок". Он выступает за команду с июля 2022 – тогда "Эвертон" подписал его на правах свободного агента.

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Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Джеймс Тарковски
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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