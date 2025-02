Защитник Эвертона повторил достижение легендарного футболиста ирисок

Прямо сейчас "Эвертон" встречается против "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

В стартовом составе вышел Джеймс Тарковский – он сегодня с капитанской повязкой. Для него это 102 подряд поединок в чемпионате Англии за "Эвертон".

Предыдущим единоличным рекордсменом был Джолеон Лескотт, который также 102 поединка подряд играл в рамках АПЛ за "ирисок". Как сообщает аналитический портал Squawka, такое число является самым большим среди полевых футболистов команды.

Most consecutive Premier League appearances for Everton by outfield players in the competition's history:



◉ 102 - Joleon Lescott

◉ 102 - James Tarkowski



One Toffees' centre-back equalls another. ???? pic.twitter.com/9IMd14Iodv