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Защитник Эвертона повторил достижение легендарного футболиста ирисок
Совсем скоро рекорд может быть побит
Getty Images/Global Images Ukraine
Прямо сейчас "Эвертон" встречается против "Манчестер Юнайтед" в рамках 26-го тура чемпионата Англии.
В стартовом составе вышел Джеймс Тарковский – он сегодня с капитанской повязкой. Для него это 102 подряд поединок в чемпионате Англии за "Эвертон".
Предыдущим единоличным рекордсменом был Джолеон Лескотт, который также 102 поединка подряд играл в рамках АПЛ за "ирисок". Как сообщает аналитический портал Squawka, такое число является самым большим среди полевых футболистов команды.
Most consecutive Premier League appearances for Everton by outfield players in the competition's history:— Squawka (@Squawka) February 22, 2025
◉ 102 - Joleon Lescott
◉ 102 - James Tarkowski
One Toffees' centre-back equalls another. ???? pic.twitter.com/9IMd14Iodv
Побить этот рекорд Тарковски может 26 февраля, когда "Эвертон" в матче 27 тура АПЛ встретится с бывшим клубом центрбека "Брентфордом".
В общей сложности на счету Джеймса 111 матчей в составе "ирисок". Он выступает за команду с июля 2022 – тогда "Эвертон" подписал его на правах свободного агента.
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