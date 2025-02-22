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Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец?

Англия
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Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник Максим Таловеров провёл полный матч против "Кардиффа".

Футболист 5 раз вынес мяч со своей штрафной, сделал 4 подката, один раз успешно обвёл футболиста "Кардиффа".

Выиграл 4 из 6 дуэлей на поле и 54% воздушных дуэлей. 20 раз было зафиксировано утраченное владение, т.е незавершённые передачи, выносы мяча, неудачные касания.

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Футболист совершил 80 касаний, совершил 73% точных пассов и сделал один ключевой проход. Также Таловеров совершил фол, за который на 90+4 минуте получил жёлтую карточку.

Оценка по WhoScored – 6,9 баллов.

Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец? - изображение 1


Оценка по SofaScore – 7,2 балла.

Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец? - изображение 2


Напомним, "Плимут" сыграл вничью с "Кардиффом" 1:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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