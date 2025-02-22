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Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец?
На высоте
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник Максим Таловеров провёл полный матч против "Кардиффа".
Футболист 5 раз вынес мяч со своей штрафной, сделал 4 подката, один раз успешно обвёл футболиста "Кардиффа".
Выиграл 4 из 6 дуэлей на поле и 54% воздушных дуэлей. 20 раз было зафиксировано утраченное владение, т.е незавершённые передачи, выносы мяча, неудачные касания.
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Футболист совершил 80 касаний, совершил 73% точных пассов и сделал один ключевой проход. Также Таловеров совершил фол, за который на 90+4 минуте получил жёлтую карточку.
Оценка по WhoScored – 6,9 баллов.
Оценка по SofaScore – 7,2 балла.
Напомним, "Плимут" сыграл вничью с "Кардиффом" 1:1.
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