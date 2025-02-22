АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 2:2. Утраченные очки хозяев

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Первый тайм был гостями полностью провален: что в обороне, что в атаке. Впереди манкунианцы создали всего один момент. Это был даже больше намек на опасность. После прострела Доргу мог в пустые ворота замкнуть Хойлунд, но Пикфорд перехватил этот пас. Куда лучше играть впереди выходило у “Эвертона”.

И больше всего, на удивление, выделялся Дукуре – тот, кто на самом деле разрушитель. В начале матча полузащитник классно развил атаку, которая в итоге завершилась ударом Бету в руки Онане. А уже на 19-й минуте Абдулайе оформил результативную передачу. Дукуре поборолся за отскок, головой ударил мяч вперед, после чего Бету уже реализовал момент.

Первый ассист для малийца в этом сезоне. Но что интересно, Бету забил уже пятый гол в пяти матчах. Отсутствие Калверта-Льюина и не заметно.

На 33 минуте хозяева счет удвоили. На этот раз автором гола стал и сам Дукуре. Гаррисон пробил в створ после прострела Бету с фланга – Онана парировал. Пока Магуайр имитировал борьбу за верховой мяч, Абдуллайе пробил в сетку ворот.

Шок? Нет, закономерность. И "Эвертон" продолжил контролировать события на поле, как и прежде. Просто меньше бег вперед. В действиях МЮ могла изменить разве что перерыв и разговор с Аморимом. Однако и после паузы первым момент создали хозяева: снова спас гостей Онана. А потом и еще раз Андре всерьез вступал в игру.

Пока "Манчестер Юнайтед" не помогли стандарты. В период с 72 по 80 минуту МЮ оформил два гола. Сначала Фернандеш прямым ударом со штрафного положил мяч во вратарский угол. Очевидная ошибка Пикфорда. А потом Угарте все-таки удалось пробить мимо голкипера после выигранного подбора. Все, над чем работали "ириски", исчезло в конце.

К концу основного времени команды обменялись моментами, а в компенсированные минуты арбитр назначил пенальти в ворота МЮ. Правда, потом побежал смотреть ВАР. И действительно: Янг очень сильно дорисовывал. Магуайр не то чтобы чисто сыграл. Но театр от Эшли судья не оценил и отменил свое решение.

"Эвертон" переместился на 12 место АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" сравнялся по количеству очков с "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас". Для одних – прогресс, для других – продолжение ужаса.

Эвертон – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Бету 19, Дукуре 33 – Фернандеш 72, Угарте 80

Эвертон: Пикфорд – О'Брайен, Тарковски, Брентвейт, Миколенко – Гарнер (Ироэгбунам 81), Гуе – Линдстрем (Янг 54), Дукуре (Алькарас 81), Гаррисон – Бету

Манчестер Юнайтед: Онана – Мазрауи (Йоро 71), Магвайр, где Лигт – Далот, Угарте, Каземиро (Гарначо 62), Доргу – Зиркзе, Фернандеш – Хойлунн (Оби 70)

Предупреждения: О'Брайен 45+3, Гарнер 63, Янг 79 – Оби 90