АПЛ. Забарный подводит Борнмут, спокойные победы Постекоглу и Хюрцелера над аутсайдерами

Пока "Арсенал" и "Вест Хэм" выясняли свои отношения на "Эмирейтс", уже по классике на английских полях параллельно проходили другие матчи. В одном из этих матчей играл Илья Забарный, хотя играл не очень долго, об этом чуть позже. Давайте разбираться, что было в других матчах АПЛ, которые стартовали в 17:00 по киевскому времени.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Борнмут" — "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Кунья (36)

"Борнмут": Кепа — Хилл (Брукс, 60), Забарный, Гейсен, Керкез — Кук, Кристи (Адамс, 60) — Тавернье, Клюйверт (Скотт, 73), Семеньо — Уаттара (Джеббисон, 89)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Буэно (Джига, 71), Тоти — Семеду, Андре, Гомеш (Ларсен, 46), Аит-Нури (Сарабия, 80) — Мунетси, Белльгар (Лима, 80) — Кунья (Дойл, 89)

Предупреждения: Керкез (22), Скотт (85) — Буэно (4), Гомеш (44), Доэрти (90+1)

Удаление: Забарный (31)

Интереснейший для всех украинских болельщиков матч с участием Ильи Забарного, который вышел в стартовом составе "Борнмута", получился не совсем таким, как того все ожидали. Конечно, хочется, чтобы украинец чем-то выделился. В принципе, он это и сделал, вот только выделился красной карточкой на 31-й минуте за очень грубый фол прямой ногой. Вопросов к справедливости этого удаления никаких, однако давайте о самой игре.

Еще до удаления украинца в первом тайме было видно, что "Вулверхэмптон" приехал сюда не отбывать свои номера. Команда Витора Перейры играла на равных с "вишнями" и в некоторых аспектах даже превосходила соперника, моменты создавались, в одном из них только героизм Кепы спас хозяев поля.

После удаления Забарного "волкам" стало легче. Они и так неплохо атаковали, а теперь зон стало еще больше. Именно из зоны Ильи прилетел первый гол от Матеуса Куньи. Мунесси отдал простой пас в штрафную и бразильский нападающий спокойно разобрался в эпизоде. 0:1.

Ожидалось, что "Борнмут" может проснуться во втором тайме, но играть в меньшинстве они не привыкли, особенно когда соперник так активно наступает, то это очень непросто. Удаление Ильи действительно сыграло очень важную роль, уж слишком облегчил он задачу сопернику. Преимущество "волков" продолжилось и они без устали создавали опасность у ворот Кепы, но катастрофически не везло с реализацией, один Мунетси мог оформлять как минимум дубль.

То есть во втором тайме мы не наблюдали за тем, как "Борнмут" пытается сравнять счет, это было шоу одной команды и "волки" должны были забивать больше. Однако ограничились одним голом, его достаточно, чтобы забрать три очка. "Вишни" рискуют опуститься на 7-ю строчку после этого тура.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Борнмут)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Ипсвич" — "Тоттенхэм" 1:4

Голы: Хатчинсон (36) — Джонсон (18, 26), Спенс (77), Кулусевски (84)

"Ипсвич": Палмер — Годфри (Вулфенден, 46), О'Ши, Гривз, Дэвис — Филлипс (Морси, 80), Каюсте (Тейлор, 52) — Филоджен, Хатчинсон, Кларк (Броудхед, 68) — Дилеп (Херст, 80)

"Тоттенхэм": Викарио — Спенс, Грей, Дансо, Удоджи (Порро, 65) — Бергвалл (Биссума, 86), Бентанкур — Джонсон (Маддисон, 65), Кулусевски, Сон (Одобер, 74) — Тель (Скарлетт, 74)

Предупреждения: Кларк (32), Годфри (40) — Джонсон (15)

Если взглянуть на счет, то может сложиться четкое впечатление, что команда Анге Постекоглу приехала и спокойно победила одного из главных аутсайдеров АПЛ этого сезона. Но поверьте, ребята Маккенны дали неплохой бой. Сегодня все дело было в индивидуальном классе, против которого не попрешь.

Джонсон забил два относительно легких гола в первом тайме, на что ответил Омари Хатчинсон. Казалось, что интрига вернулась и так оно и было. Большую часть матча мы наблюдали, как "трактористы" на шаг от того, чтобы отыграться. Однако все надежды похоронил точным ударом Джед Спенс, а гол Кулусевски выглядел скорее как добивание соперника, который уже опустил руки.

Постекоглу наконец дождался возвращения нескольких игроков из лазарета и его команда начала вытягивать результаты. Это все еще не такая уверенная игра, но вместе с футболистами вернулся характер и энергия, которой так не хватало в последние месяцы.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Саутгемптон" — "Брайтон" 0:4

Голы: Педро (23), Рюттер (57), Митома (71), Хиншелвуд (82)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Бри, Беднарек (Белла-Котчап, 12), Арибо — Уокер-Питерс, Угочукву (Смоллбоун, 72), Фернандеш (Гренбек, 89), Веллингтон (Сугавара, 46) — Диблинг, Арчер (Онуачу, 72), Сулемана

"Брайтон": Вербрюгген — Хиншелвуд (Виффер, 84), ван Хеке, Уэбстер, Лампти (Эступиньян, 67) — Балеба, Аяри (Гомес, 67) — Минте, Рюттер (Груда, 79), Митома — Педро

Предупреждения: Угочукву (2), Рамсдейл (58)

А это было просто уничтожение. Ожидаемое и прогнозируемое, но все равно хочется отметить классную игру команды Фабиана Хюрцелера после того, как они уступили "Ноттингему" с позорным счетом. То поражение они восприняли слишком близко к сердцу.

Проснулись "чайки", что тут еще скажешь. Дважды красиво и стильно обыграли "Челси", не оставив никаких шансов, а теперь не замечают аутсайдера АПЛ. Да, это всего лишь кризисный коллектив Ивана Юрича, однако какая разница, если еще месяц назад даже в таких матчах не могли одержать победу ребята из "Брайтона".

Сейчас все четко и так, как того можно было ожидать. Гол от Педро в первом тайме, во втором добавились Рюттер, Митома и Хиншелвуд. Они просто сильнее, поэтому спокойно доказали это на футбольном поле.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Фулхэм" — "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Андерсен (37, автогол), Муньос (66)

*На 56-й минуте гол Жан-Филиппа Матета был отменен из-за офсайда

"Фулхэм": Лено — Кастань (Диоп, 80), Андерсен, Бесси, Робинсон — Лукич, Берге (Кейрни, 59 / Виллиан, 81) — Траоре, Смит-Роу (Перейра, 59), Ивоби (Муниз, 81) — Хименес

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Хьюз (Чилуэлл, 90+1), Лерма (Уортон, 84), Митчелл — Сарр (Камада, 76), Эзе (Девенни, 90+1) — Матета

Предупреждения: Берге (22) — Муньос (44), Гейи (70), Хьюз (83)

Прекрасный Оливер Гласнер продолжает удивлять. После провального старта сезона он выравнивает игру, результаты, у него получается все. Казалось, что "Фулхэм" пока выглядит слишком сложным соперником для "орлов", но нет, вообще нет.

Как-то легко и непринужденно, практически без шансов для "дачников". Гости забрали три очка, забили трижды, один из голов был отменен и могли забивать еще больше. При этом практически ничего не позволили создать у своих ворот.

Это был мастер-класс от "Кристал Пэлас", они закрепляются в середину турнирной таблицы и готовы даже побороться за топ-10. Очень сильное выступление от Матета и компании.