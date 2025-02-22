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АПЛ. Арсенал - Вест Хэм 0:1. Боуэн приносит сенсационную победу молотобойцам
Долгожданная победа для Грэма Поттера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ, 26-й тур
Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
"Арсенал" — "Вест Хэм" 0:1
Голы: Боуэн (44)
"Арсенал": Рая — Калафиори(Льюис-Скелли), Салиба(Вайт), Габриэл, Тимбер — Райс(Зинченко), Партей, Эдегор — Троссард, Мерино, Нванери (Стерлинг)
"Вест Хэм": Ареола — Тодибо(Мавропанос), Килман, Крессвелл — Ван-Биссака, Альварес(Солер), Уорд-Праус, Скарлс — Соучек, Кудус — Боуэн (Фергюсон).
Предупреждения: Тодибо (62), Скарлс (78)
Удаление: Льюис-Скелли (73)
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