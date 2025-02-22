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АПЛ. Арсенал - Вест Хэм 0:1. Боуэн приносит сенсационную победу молотобойцам

Англия

Долгожданная победа для Грэма Поттера

АПЛ. Арсенал - Вест Хэм 0:1. Боуэн приносит сенсационную победу молотобойцам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Арсенал" — "Вест Хэм" 0:1

Голы: Боуэн (44)

"Арсенал": Рая — Калафиори(Льюис-Скелли), Салиба(Вайт), Габриэл, Тимбер — Райс(Зинченко), Партей, Эдегор — Троссард, Мерино, Нванери (Стерлинг)

"Вест Хэм": Ареола — Тодибо(Мавропанос), Килман, Крессвелл — Ван-Биссака, Альварес(Солер), Уорд-Праус, Скарлс — Соучек, Кудус — Боуэн (Фергюсон).

Предупреждения: Тодибо (62), Скарлс (78)

Удаление: Льюис-Скелли (73)

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.02.2025 в 19:08
И Зинченко не помог...
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
22.02.2025 в 19:08
И Зинченко не помог...
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.02.2025 в 19:07
Тепер "-" 2 мерсисайдців в середу можна вважати за "+"1 сьогодні .
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