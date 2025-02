Малоизвестный дьявол. Как Мэтт Басби выступал за Ман Сити и Ливерпуль

Мэтт Басби справедливо считается иконой "Манчестер Юнайтед". Выдающийся коуч взрастил так называемое поколение "птенцов", прошел ад в виде мюнхенской авиакатастрофы, выиграл Кубок европейских чемпионов и, по правде, оставил клуб так же, как сэр Алекс Фергюсон — ментально выжатым, нуждающимся в перестройке и от того очень нестабильным на долгие годы.

Как бы там ни было, это мастодонт, корифей, гений менеджерского дела (за тренировочный процесс часто отвечал верный помощник Джимми Мерфи), человек, продемонстрировавший героизм и заслуживший самые высокопарные комплименты.

Воображение рисует серьезного, почтенного мужчину, словно вытесанного из кремня. Большинство фанатов таким его и видит, но может даже не догадываться, что шотландец был частью двух непримиримых соперников "красных дьяволов". Вот так.

???????? The most famous name ever to play for City or Liverpool

The Great Matt Busby ???????? pic.twitter.com/Zg9b23dfMY — YesterdaysStars (@YesterdaysStars) November 14, 2021

Является легендой "Сити", мог перейти в "Юнайтед", но у последних... не хватило денег

Мэтт присоединился к "голубой луне" в феврале 1928-го. Несмотря на восемнадцатилетний возраст, это был давно сформировавшийся юноша. На многое повлияла потеря отца в Первой мировой — Александер Басби мужественно сражался возле Арраса, на севере Франции, и, к сожалению, в апреле 1917-го пал от пули снайпера.

Жизненные обстоятельства закаляли. Да и некогда расслабляться — как уроженец шахтерского Беллсхилла, Мэтт еще с детства понимал важность работы и не чурался кирки с лопатой. А еще сходил с ума от футбола — пытался сохранить баланс между тяжелым трудом и игрой в составе некоего "Дэнни Хиберниан" (команда появилась в 1906-м, однако просуществовала недолго — до 1934-го).

Именно там шотландца и заметили скауты "Сити" — клуб претендовал на повышение в Первый дивизион Англии (в конце концов, финишировал лидером) и искал талантливую молодежь для потенциального усиления.

Нападающий оказался перед выбором — эмигрировать вместе с матерью в США или испытать судьбу в спорте, — и, к счастью, манкунианцы пошли на встречу. Правление предложило однолетнее соглашение с зарплатой в 5 фунтов в неделю, но заметило — если до конца сезона парень почувствует, что банально теряет время, то будет иметь возможность бесплатно отправиться за океан.

Если честно, то Басби рисковал сорваться. Со дня подписания контракта до дебюта, состоявшегося в ноябре 1929-го, прошло целых восемнадцать месяцев. Футболист откровенно психовал:

"В то время у меня был определенный комплекс. Думаю, что это комплекс неполноценности. Я считал, что игроки первой команды были богами, и эта рефлексия продолжалась где-то полтора года. Однажды в воскресенье вечером я собрал свой чемодан и подумал: "Мне нужно отсюда уйти". Игрок первой команды Фил Макклой уговаривал меня остаться. Успех ко мне пришел после того, как в 1929-м меня позвали играть правым полузащитником".

Мэтту нравилось выступать на острие (в течение розыгрыша 1929/30 форвард принял участие в 12 матчах и отметился 5 точными выстрелами). Однако главный тренер Питер Ходж имел другие планы — чувствовал, что новичок, со своей нацеленностью на ворота, умением правильно оценить поле и отдать роскошный пас, лучше будет действовать из глубины. Так и произошла переквалификация в правого крайнего полузащитника.

Matt Busby, Manchester City FC. pic.twitter.com/XWQ9aJzsMk — City On A Card (@CityOnACard1) August 2, 2022

Перерождение сработало — наращивая мощность, Басби постепенно превратился в важный элемент коллектива. Забегая вперед, констатируем, что универсал провел в футболке "горожан" 229 поединков и попал на карандаш многих желающих, в частности, "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, не без нюансов — в 1930-м "Ман Сити" запросил за трансфер 150 фунтов, и у его соседа не нашлось и таких средств; это сейчас "МЮ" богат, обладает миллиардными активами, а почти сто лет назад находился у разбитого корыта и был спасен Джеймсом Гибсоном, который со своей стороны инвестировал 2 тысячи фунтов и перенял в руки управленческое кресло.

С другой стороны, и не скажешь, что Мэтт где-то должен был сожалеть — да, сегодня он воспринимается полноценной легендой "Сити" и тогда несколько раз претендовал на высшие награды. Находясь в стане "МС" с 1928-го по 1936-й годы, исполнитель не сумел добраться до национального золота ("голубая луна" не поражала устойчивостью — мог оказаться в тройке таблицы, а затем свалиться на четырнадцатую строчку). А вот Кубок Англии — уже интереснее.

В 1933-м "Манчестер Сити" дошел до финала соревнования — выбил "Гейтсхед" 10:1 (сейчас исчез), "Уолсолл" (2:0), "Болтон" (4:2), "Бернли" (1:0) "Дерби Каунти" (3:2), однако споткнулся за "Эвертон" и был разгромлен 0:3.

К счастью, вторая попытка подытожилась успехом — в следующей кампании "МС" поочередно справился с "Блэкберном" (3:1), "Халл Сити" (6:3), "Шеффилд Уэнсдей" (4:2), "Сток Сити" (1:0) и "Астон Виллой" (6:1). В решающий момент спасовал "Портсмут" 1:2, и таким образом Басби получил свой первый и единственный трофей в качестве игрока.

Капитанил в "Ливерпуле" и шефствовал над Бобом Пейсли

В марте 1936-го "Ливерпуль" выложил за Мэтта 8 тысяч фунтов. Чтобы понимать, насколько это мало или много, давайте сравним — тогдашним самым дорогим футболистом в мире был аргентинец Бернабе Феррейра, приобретенный "Ривер Плейтом" у "Тигре" за 23 тысячи фунтов. Достаточно логично предположить, что Басби тоже мог похвастаться очень и очень солидным уровнем.

Matt Busby joined Liverpool FC on this day in 1936. The Reds paid £8,000 to sign the Scottish half-back from Manchester City who would go on to make 122 official appearances in the following 3 years at #LFC.#LFChistory_net pic.twitter.com/aJpuStsHd5 — LFChistory.net (@LFChistory) March 11, 2022

На это постоянно указывают историки. Шотландец сформировал связи с Томом Брэдшоу и Джимом Макдугаллом, и некоторые не боятся утверждать, что это лучшее среднее звено за весь период существования мерсисайдцев. Да, это громкое заявление, которым любят разбрасываться адепты тейку "а раньше трава была зеленее", впрочем, надо признать, что за три сезона полузащитник не пропустил ни одного матча и по делу получил капитанскую повязку.

Лидерские навыки позволили укрепить авторитет — поэтому нисколько не удивительно, что в дальнейшем Басби менторил молодежь. Когда в 1939-м "скаузеры" пригласили из "Бишоп Окленд" Боба Пейсли, Мэтт взял шефство над юношей и по некоторым байкам даже поспособствовал тому, чтобы в клубе не отказались от его услуг. Трудно представить, чтобы нынешние поклонники "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" дружили, а вот Басби и Пейсли поддерживали теплые отношения на протяжении десятилетий. Титулы титулами, а дружба превыше всего.

С началом Второй мировой Мэтт вступил в Королевский Ливерпульский полк, повысился до звания сержанта-майора, порадовал организаторскими способностями и уже тогда осознал, что хочет связать будущее с профессией тренера. Во время бурных событий пытался поддержать кондиции, имел дело с "Олдершотом", "Челси", "Милдсбро", "Редингом", "Борнмутом" и "Хибернианом", а в 1944-м вернулся в "Ливерпуль".

Sir Matt Busby died on 20 January 1994, that is 30 years ago to the day.

Not just a Man Utd manager: Busby played for Liverpool FC and captained the team in the 1930's and remained affiliated to #LFC during the WW2 years. pic.twitter.com/5KEqOiQTZ3 — LFChistory.net (@LFChistory) January 20, 2024

Басби откликнулся на призыв Джорджа Кея, однако вскоре отказался от должности помощника главного — имел свои идеи относительно того, как должна развиваться игра, и его видение не импонировало менеджменту "красных".

В цветах "Ливерпуля" исполнитель сыграл 122 матча, не приблизился к каким-либо медалям, но стопроцентно с приятностями вспоминается на страницах клубной хроники.

В 1945-м Мэтт Басби ударил по рукам с "Манчестер Юнайтед" и начал свое восхождение тренером. Результат мы знаем.