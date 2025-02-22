  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Магия Поттера в действии. Арсенал – Вест Хэм 0:1. Обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магия Поттера в действии. Арсенал – Вест Хэм 0:1. Обзор матча

Англия

Минимум моментов – максимальный результат

Магия Поттера в действии. Арсенал – Вест Хэм 0:1. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Молотобойцы" в конце первого тайма впервые попали в створ и эта попытка оказалась результативной. Гости играли вторым номером, а после перерыва окончательно прижались к своим воротам. Из 20 ударов "канониров" половина встретила футболистов ВХЮ, а еще в восьми случаях мяч пролетел мимо ворот.

"Гуннеры" остаются вторыми (53 очка). 26 февраля подопечные Артеты поедут к "Ноттингему". "Железные" занимают 16-ю позицию и догоняют "Манчестер Юнайтед" (30 баллов). В ближайший четверг коллектив будет принимать "Лестер".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ

Лондон. Эмирейтс Стэдиум, 60 262 зрителя

Арсенал – Вест Хэм 0:1

Гол: Боуэн, 44

Удаление: Льюис-Скелли, 73 (Арсенал)

По теме
yellow-arrow
Капитан Арсенала прокомментировал поражение своей команды от Вест Хэма
yellow-arrow
Капитан Манчестер Юнайтед дал комментарий после матча с Эвертоном
yellow-arrow
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости