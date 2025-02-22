Магия Поттера в действии. Арсенал – Вест Хэм 0:1. Обзор матча

"Молотобойцы" в конце первого тайма впервые попали в створ и эта попытка оказалась результативной. Гости играли вторым номером, а после перерыва окончательно прижались к своим воротам. Из 20 ударов "канониров" половина встретила футболистов ВХЮ, а еще в восьми случаях мяч пролетел мимо ворот.

"Гуннеры" остаются вторыми (53 очка). 26 февраля подопечные Артеты поедут к "Ноттингему". "Железные" занимают 16-ю позицию и догоняют "Манчестер Юнайтед" (30 баллов). В ближайший четверг коллектив будет принимать "Лестер".

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Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ

Лондон. Эмирейтс Стэдиум, 60 262 зрителя

Арсенал – Вест Хэм 0:1

Гол: Боуэн, 44

Удаление: Льюис-Скелли, 73 (Арсенал)