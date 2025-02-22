Капитан Манчестер Юнайтед дал комментарий после матча с Эвертоном

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал катализатором камбэка своей команды, которая отыгралась с 0:2 до 2:2 на "Гудисон Парк".

В послематчевом интервью он оценил первый тайм команды.

"Когда ты находишься в раздевалке после такого первого тайма, тебе нужно сосредоточиться на себе, поднять свой уровень игры и попытаться извлечь что-то из этого матча. Очевидно, первый тайм был очень тяжелым для нас, потому что мы пытались выполнять определенные вещи, но это не работало так, как мы хотели", - говорит Фернандеш.

Он также высказался и о втором тайме.

"Во втором тайме, когда ты уже проигрываешь 0:2, появляется больше свободы, ведь тебе больше нечего терять. В такие моменты ты больше рискуешь, пытаешься сделать что-то другое, и поэтому мы в итоге получили такой результат", - говорит португалец.

Однако Фернандеш не собирается праздновать ничейный результат.

"Каждое очко сейчас имеет для нас огромное значение, ведь мы находимся в очень сложной ситуации. Каждый пункт важен для нас на этом этапе. Мы должны осознавать, что наше положение далеко от идеального, что клуб должен быть на значительно более высоких позициях. Мы должны требовать от себя большего", - говорит Фернандеш.

Добавим, что после 26 сыгранных матчей "МЮ" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками.