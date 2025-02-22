АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:1. Мареска меняет тактику, но результат тот же

Катастрофическое выступление "Челси" неделю назад сам Энцо Мареска назвал худшим с момента его прихода в клуб. С этим трудно не согласиться, их просто деклассировал "Брайтон", а последние 2 месяца команда вообще не похожа на команду. "Челси" подходил к матчу с колоссальными проблемами. Зато "Вилла" как раз наладила свой футбол в последние недели, поэтому ожидания были соответствующими.

Возможно, ожидания бы оправдались сполна, если бы не изменения, на которые вынужденно пошел Энцо Мареска из-за травм в его составе. Сегодня Рис Джеймс вышел играть в опорную зону вместе с Кайседо, Нкунку играл на левом фланге как вингер, Палмер вернулся на правый фланг, как это было при Почеттино, Энцо Фернандес играл ближе к атаке под нападающим, а нападающим был Педру Нету. Вот такую головоломку подготовил Мареска для своего оппонента. Что касается Эмери, то он ничего не выдумывал и выпустил в принципе ожидаемый стартовый состав.

Именно это изменения от Марески дали свой эффект. "Челси" начал играть активнее, агрессивнее и просто разносторонне. Кроме того, выдерживался баланс между атакой и обороной, вовремя опускались, когда было нужно, да еще и в опорной зоне был порядок из-за присутствия там Риса Джеймса. Все это воплотилось и забитый гол на 9-й минуте, когда получилось провести быструю атаку через правый фланг, где принял мяч Нету. Португалец прошел в штрафную и прострелил точно на Энцо Фернандеса, который сделал своевременное и удачное забегание. Классный гол и "синие" неожиданно впереди.

"Вилла" на это ответила своим ударом от Олли Уоткинса, который не достиг цели. И несколько таких ленивых атак от бирмингемцев мы увидели, но в основном они упирались в блок от опорников. Хороший прессинг от "Челси" позволил им в первом тайме сохранить свои ворота в неприкосновенности. Не без ошибок, но по сравнению с прошлыми матчами уже гораздо лучше.

"Вилла" не совсем понимала, через какие зоны следует атаковать, оставалось лишь надеяться, что во втором тайме Унаи Эмери придумает какой-то план противодействия, потому что в основном мяч был под контролем лондонцев и они могли забивать второй, тот же Палмер пробил в нескольких сантиметрах от штанги. Непростую задачу придумал Энцо Мареска для своего коллеги по цеху.

Впрочем, мгновенных изменений от Эмери во втором тайме мы не увидели. Хотя он освежил левый фланг, выпустив Рашфорда вместо Рамзи и это дало свой результат, ведь именно Рашфорд избежал офсайда на дальней штанге и перевел мяч на Асенсио, который с легкостью забил в пустые ворота. Красивый гол. Футболисты, которые пришли сюда именно зимой, организовали этот гол. 1:1.

Прямо активных попыток мгновенно развить успех от "вилланов" мы не увидели. Скорее матч продолжился в том же темпе, который был до этого. У "синих" небольшое преимущество, но "Вилла" всегда может уколоть внезапными быстрыми атаками. Вопрос был лишь в том, сможет ли кто-то из команд реализовать свой момент.

На 76-й минуте Коул Палмер имел просто невероятный шанс, когда его вывели на свидание с вратарем. Передача от Кайседо шикарная. Принял полузащитник "Челси", пробивал мимо Мартинеса, но Конса успел подстраховать и по сути спас свою команду от пропущенного гола, а там был бы гол.

А потом была десятиминутка, когда "синие" не могли выйти из собственной половины поля, а "Вилла" очень сильно их зажала. Великолепный отрезок от хозяев поля завершился голом после углового. Подача Рашфорда в штрафную и умудрился пробить из неудобной позиции Асенсио. Такой мяч Йоргенсен должен был забирать, однако лишь показал, почему большой разницы между ним и Робертом Санчесом нет. 2:1. Дубль от Асенсио и это камбэк от "вилланов". Изменение тактики от Марески помогло этой команде провести неплохой матч, но результата как не было, так и нет.

После этой победы они сокращают расстояние до "Челси" и теперь между командами всего 1 балл. Но их может подвинуть уже завтра "Ньюкасл". Лондонцы пока что шестые, а бирмингемцы — седьмые. Но надолго ли?

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Астон Вилла" — "Челси" 2:1

Голы: Асенсио (58, 89) — Фернандес (9)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Гарсия, 70), Конса, Мингз (Богард, 60), Маатсен — Макгинн, Тилеманс — Роджерс (Мален, 77), Асенсио, Рамзи (Рашфорд, 46) — Уоткинс (Бэйли, 77)

"Челси": Йоргенсен — Гюсто, Чалоба (Адарабиойо, 8), Колвилл, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер, Фернандес, Нкунку (Санчо, 77) — Нету

Предупреждения: Макгинн (69) — Фернандес (56), Нкунку (72), Кайседо (89)