Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Арсенала прокомментировал поражение своей команды от Вест Хэма
Нет времени жалеть себя
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил после поражения 0:1 от "Вест Хэма", что у них нет времени, чтобы жалеть себя. Норвежец отмечает, что команда должна как можно быстрее забыть это поражение, чтобы оставаться в борьбе за титул.
"Мы очень разочарованы. Казалось, что у нас был хороший шанс сегодня, но в целом наша игра была недостаточно качественной, и это большой удар для всех.
Мы старались даже в меньшинстве, сильно давили на них, но нам не хватало эффективности в завершающей трети поля: последнего паса, навеса. Нам следовало быть острее и эффективнее возле штрафной площади.
Также мы несколько раз позволили им слишком легко прорываться. Это разочаровывает, но надо двигаться дальше и сразу же ответить в следующем матче.
Нет времени на жалость к себе - мы должны идти вперед. Впереди еще много матчей, и мы должны продолжать бороться. Главное сейчас - выиграть следующую игру и строить на этом дальнейший успех", - говорит Эдегор.
Добавим, что после 26 сыгранных матчей "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. У первого "Ливерпуля" - 61.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Верес 0:3. Разгром не по игре
- По не футбольным причинам. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Встреча лидеров чемпионата: Динамо U-19 победило Карпаты U-19