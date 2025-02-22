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Капитан Арсенала прокомментировал поражение своей команды от Вест Хэма

Англия

Нет времени жалеть себя

Капитан Арсенала прокомментировал поражение своей команды от Вест Хэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил после поражения 0:1 от "Вест Хэма", что у них нет времени, чтобы жалеть себя. Норвежец отмечает, что команда должна как можно быстрее забыть это поражение, чтобы оставаться в борьбе за титул.

"Мы очень разочарованы. Казалось, что у нас был хороший шанс сегодня, но в целом наша игра была недостаточно качественной, и это большой удар для всех.

Мы старались даже в меньшинстве, сильно давили на них, но нам не хватало эффективности в завершающей трети поля: последнего паса, навеса. Нам следовало быть острее и эффективнее возле штрафной площади.

Также мы несколько раз позволили им слишком легко прорываться. Это разочаровывает, но надо двигаться дальше и сразу же ответить в следующем матче.

Нет времени на жалость к себе - мы должны идти вперед. Впереди еще много матчей, и мы должны продолжать бороться. Главное сейчас - выиграть следующую игру и строить на этом дальнейший успех", - говорит Эдегор.

Добавим, что после 26 сыгранных матчей "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. У первого "Ливерпуля" - 61.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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