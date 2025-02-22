Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микель Артета: Очень разочарован и, честно говоря, зол
А также о чемпионской гонке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После поражения 0:1 от "Вест Хэма" Микель Артета ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Он прокомментировал игру обеих команд и ситуацию в борьбе за титул.
"Очень разочарован и, честно говоря, зол. Нужно поздравить "Вест Хэм" с победой и игрой, которую они показали, но с нашей стороны многое пошло не так. Мы не смогли создать достаточно моментов, не было нужного темпа и последовательности в игре, которые позволили бы создавать угрозу.
Мы владели мячом, сделали 20 ударов, но не были на том уровне, который нужен, чтобы создавать больше опасности и не позволять сопернику проводить контратаки. Мы теряли мяч в опасных зонах и давали "Вест Хэму" возможность убегать в очень опасные контратаки", - сказал Артета.
Он также ответил на вопрос относительно чемпионской гонки.
"Это не в наших руках. Если говорить за нас, то больше всего меня раздражает то, что было в наших силах, но мы не сделали это так хорошо, как могли. Речь идет о нашей игре", - говорит Артета.
Добавим, что после 26 сыгранных матчей "Арсенал" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. У первого "Ливерпуля" - 61.
Популярное сейчас
- Сенсация от Вереса и успешный дебют Григорчука в ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Вернидуб – о 0:3 против Вереса: Думали, что все будет хорошо, что обыграем. Но это не работает в футболе
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Таловеров провёл матч Чемпионшипа против Кардиффа. Какие оценки получил украинец?