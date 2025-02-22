Рубен Аморим: В первом тайме нас просто не существовало

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал матч против "Эвертона" (2:2). Аморим верил, что его команда способна лучше выполнять задуманную стратегию, поэтому не вносил изменений в перерыве.

"Нам удалось исправить ситуацию во втором тайме. Но в первом нас просто не существовало, поэтому ощущение - разочарование. Не из-за набранного балла или камбэка, а потому, что мы должны играть оба тайма, если хотим соревноваться на самом высоком уровне, ведь сейчас нам нужно побеждать. В перерыве я просто сказал игрокам, что мы продолжим играть так же, потому что в течение недели я видел совсем другое. Мы будем играть в тот же футбол, независимо от счета. Важно было верить и делать мелкие вещи качественнее - например, контролировать мяч. Я ничего не изменил, просто попросил играть так же, но с большей энергией и борьбой за вторые мячи", - сказал Аморим.

На вопрос, хороший ли это результат, он ответил следующее.

"Если начать игру без первого тайма и проигрывать 0:2, тогда это хороший результат. Но нам нужны три очка, и мы должны играть весь матч. В следующем матче нам нужно побеждать. Это будет другая игра. Мы доказали, что можем провести очень хороший матч, но потом в следующем поединке можем не показать своей лучшей игры. Поэтому нужно работать в течение недели и воплощать это в игре", - сказал Аморим.

Добавим, что после 26 сыгранных матчей "МЮ" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками.