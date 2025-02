Зимние новички Астон Виллы возрождаются против Челси – цифры после матча

В рамках 26-го тура АПЛ "Астон Вилла" принимала дома "Челси" и смогла одержать волевую победу благодаря своим двум зимним новичкам, которые пришли в клуб на правах аренды.

Марко Асенсио и Маркус Рашфорд создали два гола, которые принесли их команде 3 очка, и эти голы стали особенными для обоих.

Асенсио впервые с 2021 года, когда он еще играл за "Реал", сделал дубль в матче чемпионата, тогда как Рашфорд впервые отдал 2 ассиста в матче лиги с 2020 года, когда еще играл за "Ман Юнайтед".

Marco Asensio scores twice in a league game for the first time since 2021 for Real Madrid. ⚽️⚽️



Marcus Rashford assists twice in a league game for the first time since 2020 for Man Utd. ????️????️



Villa's new boys combine twice to earn Villa all three points against Chelsea. ???? pic.twitter.com/DucbMqIhOY