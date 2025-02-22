Вест Хэм присоединяется к гонке за Джонатана Дэвида

Как сообщает The Guardian, канадский форвард "Лилля" Джонатан Дэвид почти наверняка покинет французский клуб в статусе свободного агента этим летом.

Несмотря на то, что сам нападающий не исключает возможности остаться в "Лилле", переговоры по новому контракту не продвигаются. Из-за своего статуса будущего свободного агента Дэвид привлекает значительное внимание европейских клубов. К борьбе за него присоединился и "Вест Хэм", который ранее уже интересовался форвардом.

Новый наставник лондонцев Грэм Поттер видит в нем ключевое усиление атаки. Однако "молотобойцам" придется конкурировать с итальянскими грандами - "Интером" и "Ювентусом", которые также рассматривают возможность подписания Дэвида.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний нападающий забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 36 матчах за "Лилль" во всех турнирах.