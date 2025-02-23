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Мойес – о неназначенном пенальти: Это решение было против нас. Когда вели 2:0, были шансы сделать счет 3:0
Мерсисайдцы потеряли преимущество над гостями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал результативную ничью 2:2 с "Манчестер Юнайтед".
"Когда мы вели 2:0, были шансы сделать счет 3:0. Мы играли с хорошей командой, я знаю, что они не занимают хорошее место в таблице. Мы сделали все, что могли".
"Пенальти? Я думаю, что Эшли Янга держали за футболку. Я считал, что решение на поле было верным и удивился, что арбитра отправили на ВАР. Это решение было против нас, но мы не слишком жалуемся на это.
Мы потеряли два очка и пропустили два гола, но хорошо сыграли перед публикой, и вообще я очень доволен. Теперь люди смотрят на "Эвертон". Больше очков, новый стадион", – сказал Мойес.
"Ириски" не проигрывают в АПЛ 6 туров, в которых набрали 14 баллов.
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