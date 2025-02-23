  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бирмингем приближается к зоне ЛЧ. Астон Вилла – Челси 2:1. Обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бирмингем приближается к зоне ЛЧ. Астон Вилла – Челси 2:1. Обзор матча

Англия

Хозяева одержали важную победу

Бирмингем приближается к зоне ЛЧ. Астон Вилла – Челси 2:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Синие" забили быстрый мяч и в целом лучше выглядели в первом тайме, поэтому ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете. На 46-й минуте на поле появился Маркус Рашфорд, дважды ассистировавший на другого новичка команды Марко Асенсио.

Подопечные Эмери поднимаются на седьмую позицию (42 балла). 25 февраля коллектив приедет к "Кристалл Пэлас". Лондонский клуб остается шестым (43 очка). Впереди домашний поединок против "Саутгемптона" (2:1).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ

Бирмингем. Вилла Парк, 42 423 зрителя

Астон Вилла – Челси 2:1

Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9

По теме
yellow-arrow
Мойес – о неназначенном пенальти: Это решение было против нас. Когда вели 2:0, были шансы сделать счет 3:0
yellow-arrow
Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?
yellow-arrow
Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.02.2025
Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости