Бирмингем приближается к зоне ЛЧ. Астон Вилла – Челси 2:1. Обзор матча

"Синие" забили быстрый мяч и в целом лучше выглядели в первом тайме, поэтому ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете. На 46-й минуте на поле появился Маркус Рашфорд, дважды ассистировавший на другого новичка команды Марко Асенсио.

Подопечные Эмери поднимаются на седьмую позицию (42 балла). 25 февраля коллектив приедет к "Кристалл Пэлас". Лондонский клуб остается шестым (43 очка). Впереди домашний поединок против "Саутгемптона" (2:1).

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Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ

Бирмингем. Вилла Парк, 42 423 зрителя

Астон Вилла – Челси 2:1

Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9