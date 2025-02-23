Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бирмингем приближается к зоне ЛЧ. Астон Вилла – Челси 2:1. Обзор матча
Хозяева одержали важную победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Синие" забили быстрый мяч и в целом лучше выглядели в первом тайме, поэтому ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете. На 46-й минуте на поле появился Маркус Рашфорд, дважды ассистировавший на другого новичка команды Марко Асенсио.
Подопечные Эмери поднимаются на седьмую позицию (42 балла). 25 февраля коллектив приедет к "Кристалл Пэлас". Лондонский клуб остается шестым (43 очка). Впереди домашний поединок против "Саутгемптона" (2:1).
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ
Бирмингем. Вилла Парк, 42 423 зрителя
Голы: Асенсио, 57, 89 – Фернандес, 9
Популярное сейчас
- Стали известны имена чемпионов Украины по прыжкам в высоту
- Красная Забарного, шанс для Зинченко: оценки украинцев в матчах АПЛ
- Динамо - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Есть ли какие-то обновления по Мудрику? Ответ наставника Челси
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Александр Зинченко вышел спасать Арсенал от поражения