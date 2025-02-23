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Главный тренер Челси прокомментировал третье поражение подряд в последних матчах
Ошибки Йоргенсена принесла для Челси потерю баллов
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера состоялся матч в рамках 26-го тура АПЛ "Челси" - "Астон Вилла", 1:2. Это третье поражение для "пенсионеров". Ранее они проиграли "Брайтону" – в Кубке Англии со счетом 1:2 и в чемпионате 0:3.
Игра могла закончиться со счетом 1:1, но ошибка вратаря "Челси" привела ко второму голу "Астон Виллы", а именно Филипп Йоргенсен не смог отбить удар в падении и пропустил мяч под мышкой.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поражение для Sky Sports:
"Мы не заслуживали такого результата. Мы снова вели 1:0, у нас было больше шансов забить. В этой лиге нужно быть хладнокровными до конца, иначе может произойти все, что угодно. Нам не хватает опасности за спинами защитников, центрфорварда".
"Нужно продолжать. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и соблюдать свой курс. У нас тяжелые времена, и мы с этим справимся".
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