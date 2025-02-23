Главный тренер Челси прокомментировал третье поражение подряд в последних матчах

Вчера состоялся матч в рамках 26-го тура АПЛ "Челси" - "Астон Вилла", 1:2. Это третье поражение для "пенсионеров". Ранее они проиграли "Брайтону" – в Кубке Англии со счетом 1:2 и в чемпионате 0:3.

Игра могла закончиться со счетом 1:1, но ошибка вратаря "Челси" привела ко второму голу "Астон Виллы", а именно Филипп Йоргенсен не смог отбить удар в падении и пропустил мяч под мышкой.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поражение для Sky Sports: