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Главный тренер Челси прокомментировал третье поражение подряд в последних матчах

Англия

Ошибки Йоргенсена принесла для Челси потерю баллов

Главный тренер Челси прокомментировал третье поражение подряд в последних матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера состоялся матч в рамках 26-го тура АПЛ "Челси" - "Астон Вилла", 1:2. Это третье поражение для "пенсионеров". Ранее они проиграли "Брайтону" – в Кубке Англии со счетом 1:2 и в чемпионате 0:3.

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Игра могла закончиться со счетом 1:1, но ошибка вратаря "Челси" привела ко второму голу "Астон Виллы", а именно Филипп Йоргенсен не смог отбить удар в падении и пропустил мяч под мышкой.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поражение для Sky Sports:

"Мы не заслуживали такого результата. Мы снова вели 1:0, у нас было больше шансов забить. В этой лиге нужно быть хладнокровными до конца, иначе может произойти все, что угодно. Нам не хватает опасности за спинами защитников, центрфорварда".

"Нужно продолжать. Мы не любим проигрывать. К сожалению, это неудачный момент, но нам нужно держаться вместе. Мы должны поддерживать друг друга. Нам нужно быть сильными и соблюдать свой курс. У нас тяжелые времена, и мы с этим справимся".

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Источник:
skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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