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Автор дубля в матче против Челси: Команда двигается в правильном направлении
Четвертая игра Асенсио
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Астон Вилла" обыграла "Челси" в рамках 26-го тура АПЛ. Благодаря дублю Марко Асенсио "вилланы" заработали три очка и вышли на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.
Автор дубля прокомментировал игру:
"Команда показала невероятную игру. Атмосфера была потрясающей. Хочу поблагодарить болельщиков за те усилия, которые мы прилагаем вместе. Нам нужно продолжать так же, команда двигается в правильном направлении. Я очень рад своим первым голам и этой победе".
Также Асенсио отметил своего одноклубника Маркуса Рашфорда, отдавшего голевые передачи:
"Я взглянул на Маркуса, и он сказал мне, что офсайда не было. Я ему доверяю. Он сказал, что офсайда не было. Он очень помогает команде, и я благодарен ему за две голевые передачи".
Добавим, что Маркус Рашфорд и Марко Асенсио совершили свои первые голевые действия за "Астон Виллу".
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