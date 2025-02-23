  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Автор дубля в матче против Челси: Команда двигается в правильном направлении
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Автор дубля в матче против Челси: Команда двигается в правильном направлении

Англия

Четвертая игра Асенсио

Автор дубля в матче против Челси: Команда двигается в правильном направлении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Астон Вилла" обыграла "Челси" в рамках 26-го тура АПЛ. Благодаря дублю Марко Асенсио "вилланы" заработали три очка и вышли на 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Читайте такжеЗимние новички Астон Виллы возрождаются против Челси – цифры после матча

Автор дубля прокомментировал игру:

"Команда показала невероятную игру. Атмосфера была потрясающей. Хочу поблагодарить болельщиков за те усилия, которые мы прилагаем вместе. Нам нужно продолжать так же, команда двигается в правильном направлении. Я очень рад своим первым голам и этой победе".

Также Асенсио отметил своего одноклубника Маркуса Рашфорда, отдавшего голевые передачи:

"Я взглянул на Маркуса, и он сказал мне, что офсайда не было. Я ему доверяю. Он сказал, что офсайда не было. Он очень помогает команде, и я благодарен ему за две голевые передачи".

Добавим, что Маркус Рашфорд и Марко Асенсио совершили свои первые голевые действия за "Астон Виллу".

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 23.02.2025
yellow-arrow
Главный тренер Челси прокомментировал третье поражение подряд в последних матчах
yellow-arrow
Бирмингем приближается к зоне ЛЧ. Астон Вилла – Челси 2:1. Обзор матча
Астон Вилла (Бирмингем) Марко Асенсио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости