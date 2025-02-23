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Главный тренер Манчестер Сити назвал какова цель горожан в АПЛ
Хотят закончить сезон на третьем или четвертом месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о том, сможет ли "Сити" попасть в топ-4 по итогам сезона АПЛ.
"Задача – попасть в Лигу чемпионов. Это был бы огромный успех. Я сконфигурирован, что нам это удастся, но реальность диктует свои условия", – сказал Пеп.
Напомним, что после 25 матчей "горожане" занимают в таблице 4 место.
Сегодня подопечные Гвардиолы сыграют против "Ливерпуля" в 18:30. Матч-центр UA-Football проведет текстовую трансляцию матча.
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Источник:dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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