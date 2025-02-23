  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Манчестер Сити назвал какова цель горожан в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Манчестер Сити назвал какова цель горожан в АПЛ

Англия

Хотят закончить сезон на третьем или четвертом месте

Главный тренер Манчестер Сити назвал какова цель горожан в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о том, сможет ли "Сити" попасть в топ-4 по итогам сезона АПЛ.

"Задача – попасть в Лигу чемпионов. Это был бы огромный успех. Я сконфигурирован, что нам это удастся, но реальность диктует свои условия", – сказал Пеп.

Напомним, что после 25 матчей "горожане" занимают в таблице 4 место.

Читайте такжеМанчестер Сити – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 23.02.2025

Сегодня подопечные Гвардиолы сыграют против "Ливерпуля" в 18:30. Матч-центр UA-Football проведет текстовую трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Автор дубля в матче против Челси: Команда двигается в правильном направлении
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dailymail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости