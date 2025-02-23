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"Средняки? Они великолепны!". Гвардиола – об АПЛ
За 9 лет АПЛ изменилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил уровень английского чемпионата с момента его прихода в АПЛ.
"АПЛ очень сильно изменилась с тех пор, как я приехал в Англию 9 лет назад. Уровень команд изменился. Раньше на титул претендовали 2-3 команды, сейчас таких много".
А середняки? Они великолепны! Честно, отличные! Их тренеры, игроки, скауты. Уровень команд вырос. Вот почему больше никто не наберет 100 очков у АПЛ, не выигрывает четыре подряд титулы. Не в моей жизни, извините, — сказал Гвардиола в интервью на ютуб-канале Sky Sports Premier League.
Напомним, сегодня "Сити" сыграет против "Ливерпуля" в 18:30.
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