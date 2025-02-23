"Средняки? Они великолепны!". Гвардиола – об АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил уровень английского чемпионата с момента его прихода в АПЛ.

"АПЛ очень сильно изменилась с тех пор, как я приехал в Англию 9 лет назад. Уровень команд изменился. Раньше на титул претендовали 2-3 команды, сейчас таких много".

А середняки? Они великолепны! Честно, отличные! Их тренеры, игроки, скауты. Уровень команд вырос. Вот почему больше никто не наберет 100 очков у АПЛ, не выигрывает четыре подряд титулы. Не в моей жизни, извините, — сказал Гвардиола в интервью на ютуб-канале Sky Sports Premier League.