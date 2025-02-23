  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Средняки? Они великолепны!". Гвардиола – об АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Средняки? Они великолепны!". Гвардиола – об АПЛ

Англия

За 9 лет АПЛ изменилось

"Средняки? Они великолепны!". Гвардиола – об АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил уровень английского чемпионата с момента его прихода в АПЛ.

Читайте такжеГлавный тренер Манчестер Сити назвал какова цель горожан в АПЛ

"АПЛ очень сильно изменилась с тех пор, как я приехал в Англию 9 лет назад. Уровень команд изменился. Раньше на титул претендовали 2-3 команды, сейчас таких много".

А середняки? Они великолепны! Честно, отличные! Их тренеры, игроки, скауты. Уровень команд вырос. Вот почему больше никто не наберет 100 очков у АПЛ, не выигрывает четыре подряд титулы. Не в моей жизни, извините, — сказал Гвардиола в интервью на ютуб-канале Sky Sports Premier League.

Напомним, сегодня "Сити" сыграет против "Ливерпуля" в 18:30.

Читайте такжеКрасные направляются к титулу. Манчестер Сити - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Решение принято. Тренер Аталанты рассказал, уйдёт ли он из клуба
yellow-arrow
Защитник Ливерпуля рассказал об ожиданиях от матча с Манчестер Сити
yellow-arrow
Ньюкасл – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости