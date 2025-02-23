Решение принято. Тренер Аталанты рассказал, уйдёт ли он из клуба

По словам Джан Пьеро Гасперини, он не знает, уйдёт после этого сезона или когда заканчивается его контракт.

"Есть начало и конец. Продления этого контракта не будет, посмотрим, доведем ли мы его до конца в 2026 году или остановимся после этого сезона", сказал тренер "Аталанты".

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Джан Пьеро Гасперини возглавил итальянский клуб в июле 2016 года и провёл с клубом в данный момент 426 матчей.