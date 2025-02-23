Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решение принято. Тренер Аталанты рассказал, уйдёт ли он из клуба
Такое тоже случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Решение принято. Тренер Аталанты рассказал, уйдёт ли он из клуба
По словам Джан Пьеро Гасперини, он не знает, уйдёт после этого сезона или когда заканчивается его контракт.
"Есть начало и конец. Продления этого контракта не будет, посмотрим, доведем ли мы его до конца в 2026 году или остановимся после этого сезона", сказал тренер "Аталанты".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Джан Пьеро Гасперини возглавил итальянский клуб в июле 2016 года и провёл с клубом в данный момент 426 матчей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россияне ночью атаковали Украину 267 беспилотниками и баллистикой. Сколько сбило ПВО?
- Паркер во втором раунде нокаутировал Баколе. Видео
- Сегодня состоятся заключительные гонки чемпионата мира-2025
- Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Реал – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.02.2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000