Защитник Ливерпуля высказался о сегодняшней игре против Сити

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити".

"Мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет тяжело, потому что мы давно не побеждали на поле "Сити". Но мы должны выйти туда храбрыми, отдать все, что имеем, и попытаться сделать шаг вперед".

Недавно "Сити" обыграли "Ньюкасл" со счётом 4:0. Они становились чемпионами четыре раза подряд. Так что они заслуживают уважения, и мы, безусловно, его проявим", — сказал ван Дейк.