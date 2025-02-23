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Защитник Ливерпуля высказался о сегодняшней игре против Сити
Мы должны выйти туда храбрыми ©
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити".
"Мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет тяжело, потому что мы давно не побеждали на поле "Сити". Но мы должны выйти туда храбрыми, отдать все, что имеем, и попытаться сделать шаг вперед".
Недавно "Сити" обыграли "Ньюкасл" со счётом 4:0. Они становились чемпионами четыре раза подряд. Так что они заслуживают уважения, и мы, безусловно, его проявим", — сказал ван Дейк.
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