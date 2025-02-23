  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля высказался о сегодняшней игре против Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля высказался о сегодняшней игре против Сити

Англия

Мы должны выйти туда храбрыми ©

Защитник Ливерпуля высказался о сегодняшней игре против Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити".

"Мы поедем туда и постараемся выиграть матч. Мы знаем, что это будет тяжело, потому что мы давно не побеждали на поле "Сити". Но мы должны выйти туда храбрыми, отдать все, что имеем, и попытаться сделать шаг вперед".

Недавно "Сити" обыграли "Ньюкасл" со счётом 4:0. Они становились чемпионами четыре раза подряд. Так что они заслуживают уважения, и мы, безусловно, его проявим", — сказал ван Дейк.

Читайте такжеЯрмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
По теме
yellow-arrow
Решение принято. Тренер Аталанты рассказал, уйдёт ли он из клуба
yellow-arrow
"Средняки? Они великолепны!". Гвардиола – об АПЛ
yellow-arrow
Защитник Ливерпуля рассказал об ожиданиях от матча с Манчестер Сити
Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости