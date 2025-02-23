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Центральный матч АПЛ. Манчестер Сити и Ливерпуль объявили свои стартовые составы

Англия

Матч начнётся в 18:30

Центральный матч АПЛ. Манчестер Сити и Ливерпуль объявили свои стартовые составы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Английской Премьер-Лиге состоится центральный матч тура. Сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Пеп Гвардиола выбрал следующих футболистов. Холанд не попал в заявку.

Арне Слот поставил такой состав. Заметим, что в заявку вернулся КодиГакпо.

Это 56-я встреча команд в АПЛ. «Манчестер Сити» выиграли 10 домашних матчей, «Ливерпуль» - 4 выездных. Ещё 21 матч закончился вничью.

Прошлый матч на «Энфилде» закончился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0. Голами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4-е место с 44-мя баллами, «Ливерпуль» - лидер турнирной таблицы с 61 баллом.

Матч начнётся в 18:30

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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