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Центральный матч АПЛ. Манчестер Сити и Ливерпуль объявили свои стартовые составы
Матч начнётся в 18:30
Getty Images / Global Images Ukraine
В Английской Премьер-Лиге состоится центральный матч тура. Сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Пеп Гвардиола выбрал следующих футболистов. Холанд не попал в заявку.
Today’s team to face Liverpool! ????— Manchester City (@ManCity) February 23, 2025
XI | Ederson, Lewis, Khusanov, Ake, Gvardiol, Nico, De Bruyne (C), Savinho, Foden, Doku, Marmoush
SUBS | Ortega Moreno, Dias, Kovacic, Grealish, Gundogan, Bernardo, Reis, Nunes, McAtee#ManCity | @etihad pic.twitter.com/yLDMaa20ed
Арне Слот поставил такой состав. Заметим, что в заявку вернулся КодиГакпо.
Team news is IN ???????? #MCILIV— Liverpool FC (@LFC) February 23, 2025
Это 56-я встреча команд в АПЛ. «Манчестер Сити» выиграли 10 домашних матчей, «Ливерпуль» - 4 выездных. Ещё 21 матч закончился вничью.
Прошлый матч на «Энфилде» закончился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0. Голами отметились Коди Гакпо и Мохамед Салах.
Сейчас «Манчестер Сити» занимает 4-е место с 44-мя баллами, «Ливерпуль» - лидер турнирной таблицы с 61 баллом.
Матч начнётся в 18:30
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