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Рубен Аморим назвал футболиста, которого он считает лидером Манчестер Юнайтед

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Рубен Аморим назвал футболиста, которого он считает лидером Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" назвал футболиста в составе "Манчестер Юнайтед", которого он считает лидером.

"Бруну Фернандеш очень важен для нашей команды, он может играть на любой позиции. Он тот парень, который в самые тяжелые моменты может взять игру на себя. Это действительно очень важно. Он действительно является лидером, ведь он забил в матче с "Эвертоном" (2:2) и помог нам заработать одно очко".

Напомним, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" остается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе только 30 очков после 26-ти сыгранных туров чемпионата Англии.

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В текущем сезоне 30-летний Бруну Фернандеш, который является капитаном "МЮ", провел 38 матчей на клубном уровне, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач.

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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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