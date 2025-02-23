Звездный форвард Ньюкасла забил юбилейный гол в АПЛ

Звездный форвард "Ньюкасла" забил свой юбилейный 50-й гол в Английской Премьер-лиге.

Александер Исак отметился дублем в матче против "Ноттингема" (4:3) в 26-м туре чемпионата Англии, доведя свое количество голов в АПЛ до 50-ти. Также добавим, что он стал седьмым самым быстрым футболистом в истории, который достиг этой отметки. Нападающий сборной Швеции справился с этой вехой за 76 игр.

Ранее сообщалось о том, что Исак заинтересован в переходе в "Ливерпуль".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего в текущем сезоне на счету Александера Исака уже 19 голов и 5 ассистов в 24 матчах за "Ньюкасл" в АПЛ. Он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата в этой кампании после Мохамеда Салаха с 24 забитым мячами.