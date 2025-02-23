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Звездный форвард Ньюкасла забил юбилейный гол в АПЛ
Нападающий сделал это быстрее Анри и Агуэро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард "Ньюкасла" забил свой юбилейный 50-й гол в Английской Премьер-лиге.
Александер Исак отметился дублем в матче против "Ноттингема" (4:3) в 26-м туре чемпионата Англии, доведя свое количество голов в АПЛ до 50-ти. Также добавим, что он стал седьмым самым быстрым футболистом в истории, который достиг этой отметки. Нападающий сборной Швеции справился с этой вехой за 76 игр.
50 @premierleague goals for Alexander Isak! ???????????????????? pic.twitter.com/CW39BFtkj0— Newcastle United (@NUFC) February 23, 2025
Ранее сообщалось о том, что Исак заинтересован в переходе в "Ливерпуль".
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Всего в текущем сезоне на счету Александера Исака уже 19 голов и 5 ассистов в 24 матчах за "Ньюкасл" в АПЛ. Он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата в этой кампании после Мохамеда Салаха с 24 забитым мячами.
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