АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Ноттингем Форест 4:3. 12 минут, которые решили все

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Это была битва середнячков, претендующих быть топами. То есть, хотят занять место в зоне Лиги чемпионов. Отрыв между ними перед матчем составлял шесть очков. Так что мог как и увеличиться до девяти и "Ноттингем" немного отрезал бы одного из конкурентов на ЛЧ, так и сократиться до минимального. Также во встрече была еще одна интрига: борьба лучших бомбардиров команд Исака и Вуда. Возможно, им тяжело будет именно перегнать Салаха, но все-таки они претендуют хотя бы на борьбу с Мо.

В первом круге в личном матче между командами было забито четыре гола, однако коллективы тогда раскрылись гораздо позже. А тут Хадсон-Одой нанес точный удар уже на шестой минуте! Неосмотрительно сыграли "сороки" при вбрасывании с аута и вингер гостей сразу же за эту ошибку точным дальним ударом и наказал. Четвертый гол Каллума в текущем чемпионате.

Это был единственный момент "Ноттингема" на старте матча, который заслуживал внимания. Потому что мяч у гостей практически не было. В течение первой трети матча "Ньюкасл" владел круглым 4/5 всего времени. И со временем владение превратил в моменты, реализовав их на все 100%

В середине первого тайма "сороки" в промежутке 12 минут забили четыре гола сопернику и перевернули все с ног на голову. Начал эту серию Майли на 23-й минуте после передачи Холла. Практически сразу после этого вывел хозяев вперед Мерфи, который завершил контратаку. И тут снова простреливал Холл, но на этот раз помог рикошет.

23 mins: Lewis Miley scores to bring Newcastle level 25 mins: Jacob Murphy scores to put them in the lead! What a few minutes at St James' Park ⚫️⚪️ #NEWNFO pic.twitter.com/3Fct3qVicP

А потом за дело взялся и главный бомбардир "Ньюкасла" Александр Исак. На 33 минуте он реализовал пенальти, назначенный арбитром за попадание мяча в руку Айни, а на 34 минуте нападающий забил после индивидуального прохода флангом и прострелом от Уиллока. Во втором моменте снова "сорокам" помог рикошет.

Мало того, что Исак забил свой 50 гол в АПЛ в целом. Так он обогнал еще и нападающего "Ноттингема" Вуда в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата. Теперь у шведа и у Холанда одинаковое количество точных ударов – по 19.

К концу тайма Мерфи мог и пятый гол своей команды забивать, но Селс спас "лесников", сохранив хоть какие-то шансы для своей команды. Ибо после перерыва "Ноттингем" не получился отчаявшимся, а наоборот – готовым все еще бороться.

Долго заняло расшатывание обороны "Ньюкасла", но на 63 минуте Миленкович все-таки забил гол. Во второй волне розыгрыша стандарта Вуд прострелил, после чего центрбек пяткой отправил мяч в ворота. Красиво, но мало.

There's plenty of life left in this match...



Nottingham Forest pull one back thanks to a deft backheel from Nikola Milenkovic! It's 4-2 with just under 25 minutes remaining ????#NEWNFO pic.twitter.com/ARFWSHcb4Q