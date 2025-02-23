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Алан Ширер рассказал, кто, по его мнению, победит в матче Манчестер Сити – Ливерпуль
Но так ли это будет?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рекордсмен по голам в АПЛ и эксперт программы "Match of The Day" Алан Ширер рассказал кто, по его мнению, победит в матче "Манчестер Сити – Ливерпуль".
По его словам, он верит в победу "Ливерпуля", поскольку в составе "горожан" нет нападающего Эрлинга Холанда и есть проблемы в обороне "Манчестер Сити".
"Это сложная игра. Я думаю, что если Джон Стоунс травмирован, а также Эрлинг Холанд, то я не уверен, что "Сити" сможет отыграться.
Они разгромили "Ньюкасл" и заслуженно, но я всё равно считаю, что у них большие проблемы в защите, поэтому я ставлю на выездную победу "Ливерпуля".
Я знаю, что "Ливерпуль" тоже упускает свои шансы, они дают командам немного надежды, поэтому я думаю, что "Манчестер Сити" может забить. Но я просто думаю, что "Манчестер Сити" с их обороной "Ливерпуль" забьет больше", - сказал Ширер.
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Напомним, что матч "Манчестер Сити – Ливерпуль" начнётся в 18:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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