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Алан Ширер рассказал, кто, по его мнению, победит в матче Манчестер Сити – Ливерпуль

Англия

Но так ли это будет?

Алан Ширер рассказал, кто, по его мнению, победит в матче Манчестер Сити – Ливерпуль

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Рекордсмен по голам в АПЛ и эксперт программы "Match of The Day" Алан Ширер рассказал кто, по его мнению, победит в матче "Манчестер Сити – Ливерпуль".

По его словам, он верит в победу "Ливерпуля", поскольку в составе "горожан" нет нападающего Эрлинга Холанда и есть проблемы в обороне "Манчестер Сити".

"Это сложная игра. Я думаю, что если Джон Стоунс травмирован, а также Эрлинг Холанд, то я не уверен, что "Сити" сможет отыграться.

Они разгромили "Ньюкасл" и заслуженно, но я всё равно считаю, что у них большие проблемы в защите, поэтому я ставлю на выездную победу "Ливерпуля".

Я знаю, что "Ливерпуль" тоже упускает свои шансы, они дают командам немного надежды, поэтому я думаю, что "Манчестер Сити" может забить. Но я просто думаю, что "Манчестер Сити" с их обороной "Ливерпуль" забьет больше", - сказал Ширер.

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Напомним, что матч "Манчестер Сити – Ливерпуль" начнётся в 18:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Алан Ширер
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Источник:
Betting Betfair
Опубликовал: Владислав Прийменко
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