Нападающий "Ливерпуля" в матче против "Манчестер Сити" отметился достижением в Премьер-Лиге

Мохамед Салах стал первым футболистом в АПЛ, который поучаствовал в з более 40-ка результативных действиях клуба в двух разных сезонах.

Так в сезоне 2017/18 Салах выполнил 42 результативных действия (32 гола + 10 результативных передач).

В нынешнем сезоне у Салаха на момент написания новости 41 результативное действие (25 голов и 16 результативных передач).

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В первом тайме матча против "Манчестер Сити" Мохамед Салах забил гол и отдал голевую передачу на Доминика Собослаи.