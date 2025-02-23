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Нападающий Ливерпуля в матче против Манчестер Сити отметился достижением в Премьер-Лиге
Его не остановить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" в матче против "Манчестер Сити" отметился достижением в Премьер-Лиге
Мохамед Салах стал первым футболистом в АПЛ, который поучаствовал в з более 40-ка результативных действиях клуба в двух разных сезонах.
Так в сезоне 2017/18 Салах выполнил 42 результативных действия (32 гола + 10 результативных передач).
В нынешнем сезоне у Салаха на момент написания новости 41 результативное действие (25 голов и 16 результативных передач).
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В первом тайме матча против "Манчестер Сити" Мохамед Салах забил гол и отдал голевую передачу на Доминика Собослаи.
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