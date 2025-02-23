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Эдди Хау - о победе над Ноттингемом: Мы играли плохо, но довольны результатом

Англия

Менеджер сорок поделился мыслями после безумного матча

Эдди Хау - о победе над Ноттингемом: Мы играли плохо, но довольны результатом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу его команды над "Ноттингемом" (4:3)

"Мы довольны результатом, потому что мы хотели выиграть в этом матче. В первом тайме была великолепная игра, но в целом мы провели ужасный поединок, однако результат стоит на первом месте. Всегда сложно играть против "Ноттингема", перед нами стояла серьезная задача. Мы неплохо владели мячом, а затем допустили ненужные ошибки в защите. Мы должны их исправить в следующей игре".

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Добавим, что "Ньюкасл" на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.

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Ноттингем Форест АПЛ Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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