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Эдди Хау - о победе над Ноттингемом: Мы играли плохо, но довольны результатом
Менеджер сорок поделился мыслями после безумного матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу его команды над "Ноттингемом" (4:3)
"Мы довольны результатом, потому что мы хотели выиграть в этом матче. В первом тайме была великолепная игра, но в целом мы провели ужасный поединок, однако результат стоит на первом месте. Всегда сложно играть против "Ноттингема", перед нами стояла серьезная задача. Мы неплохо владели мячом, а затем допустили ненужные ошибки в защите. Мы должны их исправить в следующей игре".
Добавим, что "Ньюкасл" на данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.
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