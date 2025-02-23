Эдди Хау - о победе над Ноттингемом: Мы играли плохо, но довольны результатом

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу его команды над "Ноттингемом" (4:3)

"Мы довольны результатом, потому что мы хотели выиграть в этом матче. В первом тайме была великолепная игра, но в целом мы провели ужасный поединок, однако результат стоит на первом месте. Всегда сложно играть против "Ноттингема", перед нами стояла серьезная задача. Мы неплохо владели мячом, а затем допустили ненужные ошибки в защите. Мы должны их исправить в следующей игре".