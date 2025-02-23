Лидер обороны Арсенала высказался после поражения от Вест Хэма

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Габриэль Магальяеш высказался после домашнего поражения от Вест Хэма (0:1) в АПЛ.

"Я очень расстроен результатом последнего матча. Однако нам еще есть за что бороться в этом сезоне, поэтому мы будем продолжать работать и биться вместе!", — написал Габриэль в Инстаграм.

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Напомним, что "Арсенал" отстал от "Ливерпуля" на восемь очков, не учитывая результат матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Подопечные Микеля Артеты занимают второе место с 53 очками.