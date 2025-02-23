АПЛ. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2. Математически рассчитанная победа Арне Слота

Арне Слот и его команда буквально вчера получили отличные новости из Лондона, ведь "Арсенал" проиграл "Вест Хэму" и это был отличный шанс для мерсисайдцев оторваться от ближайшего преследователя и стать еще ближе к заветному титулу Английской Премьер-лиги. Стоило только самим сделать свою работу и победить "Манчестер Сити".

Накануне этого матча интриги было меньше, чем обычно. Едва ли не впервые за много лет они приехали сюда в качестве фаворитов и многие болельщики смотрели на этот матч как на тот, где необходимо забирать три очка, несмотря не спад формы в последние недели. А все из-за кризиса Пепа Гвардиолы и его "Сити". Эта команда пока остается бледной тенью самой себя и если может забирать очки против середняков и аутсайдеров, то противостоять лидеру на равных - это пока не под силу.

Без Эрлинга Холанда вышли "горожане", норвежец не успел залечить повреждения, поэтому на острие был Омар Мармуш. А так особых сюрпризов в стартовых составах от обоих наставников мы не увидели. Что интересно, активное начало было за хозяевами, которые на этом этапе частично удивили своей мобильностью и скоростью.

Окрыленные парни Гвардиолы хотели атаковать и хотели перевернуть ход этого сезона за счет такой громкой победы. Зато ван Дейк и компания терпеливо ждали. Несколько атак и попыток пробить завершились безуспешно со стороны хозяев, а "Ливерпуль" спокойно заработал стандарт и после его розыгрыша Собослай довел мяч в центр штрафной на Салаха, после удара которого, не без помощи рикошета, круглый залетел в сетку ворот. Как-то спокойно и непринужденно Салах оформил свое 50-е результативное действие в этом сезоне.

Этот гол немного сбил настроение хозяев, но ненадолго, они продолжили все же гнуть свою линию, а в ответ на это мерсисайдцы стали осторожнее играть в обороне, поэтому меньше риска и больше надежности. Эта команда умеет быть надежной в обороне, тут никаких сомнений. Все же один гол они пропустили, когда Мармуш вышел на ударную позицию и с острого угла красиво пробил, но египтянин был в офсайде.

В ответ на это "Ливерпуль" забил свой второй гол. То есть здесь не было каких-то затяжных атак от гостей, они просто эффективно использовали то, что создали. Мохамед Салах красиво обыграл Гвардиола и отдал в центр на Доминика Собослая, а тот сначала принял, а затем пробил в противоход Эдерсону. Опять же да, как-то очень просто, но 0:2 и несмотря на старания "горожан", они создали мало моментов, поэтому результат выглядел справедливо.

Во втором тайме команда Слота стала еще более прагматичной. Они точно не планировали развлекаться, рисковать, да и не нужно этого делать, если можно спокойно опуститься ниже и сдерживать атаки активного, но не такого и острого "Манчестер Сити". Несмотря на активность "горожан" у чужих ворот, которая в основном завершалась неточными ударами или даже без ударов вообще, забили снова гости. Быстрая атака удалась, однако офсайд был зафиксирован после просмотра ВАР.

Интрига, которую в теории мог предложить этот матч, зависела от того, сможет ли команда Гвардиолы забить свой гол. И ответ на этот вопрос отрицательный. Они точно не готовы пробивать идеально выстроенные оборонительные редуты во главе с ван Дейком. Поэтому это красивая, справедливая и очень четко просчитанная победа мерсисайдцев, сделавших очередной шаг к титулу. Теперь между ними и "Арсеналом" 11 очков, правда мерсисайдцы сыграли на матч больше. Ну а "Манчестер Сити" остается четвертым с 44 очками в активе.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 0:2

Голы: Салах (14), Собослай (37)

*На 56-й минуте гол Кертиса Джонса был отменен из-за офсайда

"Манчестер Сити": Эдерсон — Льюис, Хусанов, Аке (Диаш, 77), Гвардиол — Де Брюйне (Макети, 66), Гонсалес (Ковачич, 78) — Савиньо, Фоден, Доку — Мармуш (Гюндоган, 77)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Куанса, 90+2), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 74) — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах (Эллиотт, 90+2), Собослай, Джонс (Эндо, 74) — Диас (Гакпо, 79)

Предупреждения: нет