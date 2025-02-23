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Арсен Венгер считает, что судьба гонки за титул почти решена

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Но есть одно но

Арсен Венгер считает, что судьба гонки за титул почти решена

Фото: Eurosport

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Легендарный экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями относительно гонки за титул АПЛ

"Если "Ливерпуль" победит "Манчестер Сити" сегодня, то, можно сказать, что судьба чемпионата почти решена. Я даю 80% на то, что они станут чемпионами. Возможно, я слишком щедр по отношению к "Арсеналу", однако впереди еще 12 игр. "Ливерпуль" проиграл лишь однажды в этом сезоне, сложно ожидать от них осечки".

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Напомним, что в матче между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", который происходит прямо сейчас, мерсисайдцы побеждают со счетом 2:0 на "Этихаде". Следите за событиями в матче с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Арсен Венгер Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
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