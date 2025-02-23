Арсен Венгер считает, что судьба гонки за титул почти решена

Легендарный экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями относительно гонки за титул АПЛ

"Если "Ливерпуль" победит "Манчестер Сити" сегодня, то, можно сказать, что судьба чемпионата почти решена. Я даю 80% на то, что они станут чемпионами. Возможно, я слишком щедр по отношению к "Арсеналу", однако впереди еще 12 игр. "Ливерпуль" проиграл лишь однажды в этом сезоне, сложно ожидать от них осечки".