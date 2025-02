Салах установил исторический рекорд Ливерпуля благодаря 16 ассистам в АПЛ

Первый тайм матча 26 тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" завершился с ощутимым преимуществом мерсисайдцев в счете – 2:0. В обоих голах принял участие Мохамед Салах.

Сначала египтянин оформил гол, а на 37 минуте записал в свой актив ассист. В итоге эта результативная передача стала исторической.

Салах оформил 16 ассист в текущем сезоне АПЛ. Как сообщает статистический портал Squawka, Мохамед стал первым в истории игроком "Ливерпуля", который сделал такое количество результативных передач в течение одного чемпионата.

Предыдущим рекордсменом был Стив Макманаман. Он в сезоне 1994/1995 записавший в свой актив 15 ассистов в АПЛ.

