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Салах установил исторический рекорд Ливерпуля благодаря 16 ассистам в АПЛ

Англия

До Анри совсем немного

Салах установил исторический рекорд Ливерпуля благодаря 16 ассистам в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Первый тайм матча 26 тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" завершился с ощутимым преимуществом мерсисайдцев в счете – 2:0. В обоих голах принял участие Мохамед Салах.

Сначала египтянин оформил гол, а на 37 минуте записал в свой актив ассист. В итоге эта результативная передача стала исторической.

Салах оформил 16 ассист в текущем сезоне АПЛ. Как сообщает статистический портал Squawka, Мохамед стал первым в истории игроком "Ливерпуля", который сделал такое количество результативных передач в течение одного чемпионата.

Предыдущим рекордсменом был Стив Макманаман. Он в сезоне 1994/1995 записавший в свой актив 15 ассистов в АПЛ.

Напомним, что абсолютным рекордсменом является бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри. В его активе было 20 результативных передач в одном розыгрыше чемпионата Англии 2002/2003 годов.

В активе Салаха 41 результативное действие: 25 голов и 16 ассистов в текущей АПЛ.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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