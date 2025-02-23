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Салах установил исторический рекорд Ливерпуля благодаря 16 ассистам в АПЛ
До Анри совсем немного
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тайм матча 26 тура Английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" завершился с ощутимым преимуществом мерсисайдцев в счете – 2:0. В обоих голах принял участие Мохамед Салах.
Сначала египтянин оформил гол, а на 37 минуте записал в свой актив ассист. В итоге эта результативная передача стала исторической.
Салах оформил 16 ассист в текущем сезоне АПЛ. Как сообщает статистический портал Squawka, Мохамед стал первым в истории игроком "Ливерпуля", который сделал такое количество результативных передач в течение одного чемпионата.
Предыдущим рекордсменом был Стив Макманаман. Он в сезоне 1994/1995 записавший в свой актив 15 ассистов в АПЛ.
Mohamed Salah has provided more assists in 2024/25 than any other Liverpool player has in a single Premier League campaign.— Squawka (@Squawka) February 23, 2025
Steve McManaman’s record of 15 from 1995/96 has FINALLY been broken. ???? pic.twitter.com/VKLKk1wZgf
Напомним, что абсолютным рекордсменом является бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри. В его активе было 20 результативных передач в одном розыгрыше чемпионата Англии 2002/2003 годов.
В активе Салаха 41 результативное действие: 25 голов и 16 ассистов в текущей АПЛ.
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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