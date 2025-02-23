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"Это огромное достижение". Арне Слот прокомментировал победу Ливерпуля над Манчестер Сити

Англия
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Наставник мерсисайдцев доволен результатом

"Это огромное достижение". Арне Слот прокомментировал победу Ливерпуля над Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими впечатлениями от победы над "Манчестер Сити" (0:2).

"Победа на "Этихаде" является огромным достижением. Это великолепный результат, независимо от того, как выглядит турнирная таблица АПЛ. Если вы играете дома против команды Пепа Гвардиолы, то вы вряд ли сможете владеть мячом больше, чем его команда. Мы знали, что нам придется много защищаться, и это у нас получалось хорошо. Затем у нас были моменты во время контратак, благодаря которым мы и одержали победу".

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Отметим, что "Ливерпуль" с 64 очками после 27 матчей в АПЛ возглавляет турнирную таблицу. Они оторвались уже на 11 пунктов от "Арсенала", который находится на второй строчке в чемпионате Англии.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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