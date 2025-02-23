Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это огромное достижение". Арне Слот прокомментировал победу Ливерпуля над Манчестер Сити
Наставник мерсисайдцев доволен результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими впечатлениями от победы над "Манчестер Сити" (0:2).
"Победа на "Этихаде" является огромным достижением. Это великолепный результат, независимо от того, как выглядит турнирная таблица АПЛ. Если вы играете дома против команды Пепа Гвардиолы, то вы вряд ли сможете владеть мячом больше, чем его команда. Мы знали, что нам придется много защищаться, и это у нас получалось хорошо. Затем у нас были моменты во время контратак, благодаря которым мы и одержали победу".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что "Ливерпуль" с 64 очками после 27 матчей в АПЛ возглавляет турнирную таблицу. Они оторвались уже на 11 пунктов от "Арсенала", который находится на второй строчке в чемпионате Англии.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Карпаты 2:0. Киевляне банально сильнее
- УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Превзошёл Суареса. Салах отметился очередным достижением в АПЛ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- АПЛ. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2. Математически рассчитанная победа Арне Слота