"Это огромное достижение". Арне Слот прокомментировал победу Ливерпуля над Манчестер Сити

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими впечатлениями от победы над "Манчестер Сити" (0:2).

"Победа на "Этихаде" является огромным достижением. Это великолепный результат, независимо от того, как выглядит турнирная таблица АПЛ. Если вы играете дома против команды Пепа Гвардиолы, то вы вряд ли сможете владеть мячом больше, чем его команда. Мы знали, что нам придется много защищаться, и это у нас получалось хорошо. Затем у нас были моменты во время контратак, благодаря которым мы и одержали победу".